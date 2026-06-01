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Football La Seleção en démonstration avant le Mondial

ATS

1.6.2026 - 08:36

Sans Neymar, blessé au mollet, le Brésil a écrasé le Panama 6-2 en match amical dimanche, au stade Maracana de Rio de Janeiro. La Seleçao faisait ses adieux aux supporters avant le départ pour la Coupe du Monde.

Festival offensif du Brésil avant le Mondial.
Festival offensif du Brésil avant le Mondial.
AP Photo/Bruna Prado
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

01.06.2026, 08:36

Vinicius Junior a ouvert le score dès la première minute de jeu et a délivré une passe décisive pour Casemiro peu avant la pause. Le sélectionneur du Brésil, Carlos Ancelotti, a changé dix de ses onze joueurs à la mi-temps et les remplaçants ont tiré leur épingle du jeu, Rayan, Igor Thiago, Lucas Paqueta et Danilo alourdissant le score. L'ancien Marseillais Amir Murillo, sur coup-franc, et Carlos Harvey ont inscrit les buts panaméens.

Neymar, qui souffre d'une blessure musculaire au mollet, est incertain pour le premier match du Brésil au Mondial, contre le Maroc, le 13 juin, dans le New Jersey. Le meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao (79 buts) était présent dimanche au stade Maracana, où son nom a été scandé à plusieurs reprises par les supporters, notamment durant l'échauffement, quand il a rejoint ses coéquipiers sur la pelouse.

Les quintuples champions du monde s'envolent lundi pour les Etats-Unis, où ils disputeront encore un autre match amical de préparation, le 6 juin contre l'Egypte, à Cleveland.

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