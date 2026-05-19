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Mondial 2026 La sélection suisse au complet ! Découvrez les 26 joueurs retenus

par Michael Lehmann

19.5.2026 - 17:10

La sélection suisse en vue de la Coupe du monde 2026 est désormais connue. L'absence d'Alvyn Sanches dans le groupe a été confirmée, tout comme le choix de Murat Yakin de ne pas embarquer de doublure au poste de latéral droit.

Keystone-SDA, par Michael Lehmann

19.05.2026, 17:10

19.05.2026, 17:25

L'histoire entre Sanches et l'équipe de Suisse reste complexe. En mars 2025, l'attaquant, alors perçu comme un grand espoir, avait été convoqué pour la première fois en équipe A. Mais le Vaudois s'était rompu les ligaments croisés pour ses débuts. Cette blessure l'avait contraint à une pause de plus de six mois.

Par la suite, il a été transféré de Lausanne-Sport aux Young Boys, avant de faire son retour au jeu à l'automne dernier. Avec YB, Sanches a marqué dix buts et délivré six passes décisives cette saison. En mars, il a de nouveau été convoqué pour les matches amicaux de l'équipe de Suisse, mais apparemment, il n'a pas totalement convaincu l'entraîneur Murat Yakin.

Sa non-sélection est d'autant plus surprenante que le Vaudois a des origines portugaises et capverdiennes. Un changement de nationalité serait donc toujours envisageable, car l'attaquant de 23 ans n'a encore joué aucun match officiel pour la Suisse.

Amdouni, malgré le peu de temps de jeu

En plus de Sanches, Joël Monteiro et Vincent Sierro doivent également se contenter d'une place sur la liste de piquet. Un sort au goût amer pour Sierro, qui avait fait partie de l'équipe de Suisse de manière quasi ininterrompue depuis mars 2024. Cependant, depuis son transfert vers la ligue saoudienne, le stratège du milieu de terrain a été très peu utilisé. C'est probablement la dense concurrence à son poste qui lui a été fatale.

Monteiro, quant à lui, risque de vivre une sorte de déjà-vu. Naturalisé d'urgence en 2024, le Valaisan n'était pas revenu de blessure à temps pour être retenu en vue de l'Euro. Depuis, l'attaquant a disputé sept matches, y compris en mars en amical contre l'Allemagne, où il avait marqué son deuxième but en sélection et reçu des éloges particuliers de Yakin. Finalement, l'entraîneur national lui a préféré d'autres profils.

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Cedric Itten, Zeki Amdouni et Christian Fassnacht peuvent en revanche se réjouir. Désormais âgé de 32 ans, Fassnacht avait été rappelé en équipe nationale à l'automne dernier pour la première fois depuis deux ans et demi. En tant que meilleur buteur de la Super League, il avait accumulé des arguments pour une sélection en Coupe du Monde. Itten s'est lui fait remarquer avec ses 15 buts en 2e Bundesliga. Amdouni, en revanche, a manqué presque toute cette saison en raison d'une blessure. Son passé en sélection plaide cependant en sa faveur, semble-t-il.

À nouveau, pas de doublure pour Widmer

Il est également surprenant que Yakin n'ait pas appelé un deuxième latéral droit de formation comme potentiel remplaçant de Silvan Widmer. Une décision qui avait suscité des critiques lors du Mondial qatari en 2022, lorsque Widmer avait été absent des huitièmes de finale contre le Portugal, où la Suisse s'était inclinée 6-1.

Yakin avait récemment fait valoir que Luca Jaquez et Eray Cömert pourraient aussi jouer à cette position. Même si en club, ils sont principalement utilisés comme défenseurs centraux. Denis Zakaria, qui a été utilisé sur le flanc droit lors du match amical de printemps contre l'Allemagne, pourrait également être une option.

Murat Yakin s'exprimera plus en détail sur sa sélection lors d'une conférence de presse de mercredi.

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