  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Football La Serbie punie pour les actes de ses fans contre l'Angleterre

ATS

30.9.2025 - 13:46

La Serbie a été sanctionné mardi par la FIFA pour le comportement de ses supporters et des failles de sécurité. Les faits se sont produits lors du match des qualifications pour le Mondial 2026 contre l'Angleterre, le 9 septembre à Belgrade.

La Serbie a été sanctionné mardi par la FIFA pour le comportement de ses supporters et des failles de sécurité.
La Serbie a été sanctionné mardi par la FIFA pour le comportement de ses supporters et des failles de sécurité.
ats

Keystone-SDA

30.09.2025, 13:46

Le Conseil de discipline de la FIFA a invoqué des manquements à l'obligation d'assurer «l'ordre et la discipline à l'intérieur et autour du stade, l'utilisation de lasers et de gestes, mots et objets inappropriés, les hymnes nationaux perturbés et un comportement discriminatoire de la part de certains supporters», lors de la défaite contre l'Angleterre 5-0.

La Serbie a écopé de 85'000 euros d'amende et elle devra disputer son prochain match, contre l'Albanie, avec une réduction d'au moins 20% du nombre de spectateurs, selon la fédération serbe.

2e sanction cette année pour la Serbie

«La Fédération serbe de football se conformera à cette décision et prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter que de tels incidents se reproduisent», indique encore celle-ci dans un communiqué.

Le match du 11 octobre contre l'Albanie a déjà été déplacé de Belgrade à Leskovac, une ville plus petite située dans le sud du pays, pour des raisons de sécurité. Le stade de Leskovac, construit il y a deux ans, peut accueillir un peu plus de 8'000 spectateurs, soit beaucoup moins que le stade de Belgrade, qui compte 52'000 places.

La Fifa avait déjà sanctionné la Serbie pour «discrimination et insultes racistes» de la part des supporters lors d'un match contre Andorre en juin.

La Serbie occupe actuellement la troisième place de son groupe de qualifications, derrière l'Angleterre et l'Albanie.

Les plus lus

Les actionnaires réclament le départ d'UBS, lâche Ermotti
N'envoie jamais ces images sur WhatsApp
Hausse des admissions aux urgences lors du changement d'heure
Ils ne sont plus eux-mêmes après la narcose – Trois histoires folles
Les drôles de révélations de Julie Depardieu sur sa vie avec Philippe Katerine
«Je me demande pourquoi je suis sur Terre» - L’immense désarroi des seniors !