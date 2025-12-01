Le contrat du sélectionneur de la Slovénie Matjaz Kek n'a pas été prolongé par la Fédération slovène (NZS). Le technicien de 64 ans a échoué à qualifier l'équipe nationale pour le Mondial 2026.

Le sélectionneur slovène Matjaz Kek avant le match entre le Kosovo et la Slovénie à Pristina. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le contrat de Matjaz Kek, 64 ans, dont l'équipe a terminé troisième du groupe B des qualifications pour le Mondial 2026 derrière la Suisse et le Kosovo, expirait fin novembre. Les Slovènes avaient conclu leur campagne de qualification avec un bilan de quatre matches nuls et deux défaites.

«Nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'après sept ans d'une très bonne collaboration, marquée par une qualification réussie pour le Championnat d'Europe, le temps était venu de mettre un terme à notre collaboration», a déclaré la NZS dans un communiqué lundi. «Nous allons choisir un nouveau sélectionneur en prenant notre temps», a ajouté l'instance.

Lors de son premier mandat de sélectionneur (2007-2011), il était parvenu à qualifier la Slovénie pour la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Son deuxième mandat, entamé en 2018, a permis à la Slovénie, après 24 ans d'absence, de se qualifier pour la phase finale de l'Euro 2024 où elle avait été éliminée dès la phase de poules.