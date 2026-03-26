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Barrages Mondial 2026 La Squadra Azzurra à un pas d’effacer ses absences passées

ATS

26.3.2026 - 22:48

L'Italie est à un match de retrouver la Coupe du monde. La Squadra a battu l'Irlande du Nord 2-0 jeudi à Bergame et se rendra mardi au Pays de Galles ou en Bosnie pour tenter d'arracher son billet.

Sandro Tonali (à gauche) a mis l'Italie sur orbite avec son but.
Sandro Tonali (à gauche) a mis l'Italie sur orbite avec son but.
EPA

Keystone-SDA

26.03.2026, 22:48

26.03.2026, 22:56

Tendus par l'enjeu, les joueurs de Gennaro Gattuso ont dû attendre la deuxième période pour faire la différence face à une «Green and White Army» comme toujours solide mais limitée offensivement.

Sandro Tonali a ouvert le score avec une belle reprise de volée du droit suite à un centre mal renvoyée par la défense nord-irlandaise (56e). Le milieu de Newscastle a ensuite servi Moise Kean, dont le bel enchaînement a permis aux supporters italiens de souffler (80e).

Absente des deux dernières Coupes du monde et privée d'une qualification directe par la Norvège cet automne, l'Italie aura une dernière occasion d'aller cherche son billet pour l'Amérique du Nord au Pays de Galles ou en Bosnie (1-1, en prolongations).

Le Kosovo peut y croire

Adversaires de la Suisse dans le groupe B, le Kosovo et la Suède ont également remporté leur demi-finale des barrages. Les Kosovars ont dominé la Slovaquie 4-3 et accueilleront la Turquie mardi à Pristina pour aller chercher une première qualification historique pour la Coupe du monde.

Les Scandinaves sont quant à eux venus à bout de l'Ukraine (3-1) grâce à un triplé de leur attaquant Viktor Gyökeres. Ils recevront la Pologne de Robert Lewandowski, qui a permis à son pays de renverser l'Albanie jeudi soir (2-1).

La quatrième «finale» des barrages opposera le Danemark, facile vainqueur de la Macédoine du Nord (4-0) à la Tchéquie ou l'Irlande (2-2, en prolongations).

Barrages Mondial 2026. Victoire minimale, espoir maximal pour la Turquie

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