Qualifs Mondial 2026 La Squadra Azzurra enchaîne et garde le cap vers le Mondial !

Melchior Cordonier

14.10.2025

L'Italie a battu Israël 3 à 0 (mi-temps: 1-0) mardi à Udine pour signer sa quatrième victoire consécutive qui l'assure, au minimum, de participer aux barrages pour le Mondial-2026.

L’Italie a battu Israël et s’est assurée au moins une place en barrages.
L’Italie a battu Israël et s’est assurée au moins une place en barrages.
AP

Agence France-Presse

14.10.2025, 22:55

14.10.2025, 23:24

Mateo Retegui a inscrit un doublé, sur pénalty (45e+2) et d'une superbe reprise (74e), puis Gianluca Mancini a ajouté dans le temps additionnel (90e+3) un troisième but, lors d'une rencontre disputée dans un climat tendu.

Une manifestation propalestinienne a rassemblé, d'abord dans le calme, plusieurs dizaines de milliers de manifestants dans la rues d'Udine.

Italie - Israël. Avant le coup d’envoi, Udine se transforme en scène de protestation

Italie - IsraëlAvant le coup d’envoi, Udine se transforme en scène de protestation

Au moment où débutait le match, des incidents ont éclaté quand plusieurs dizaines de manifestants ont tenté de forcer les barrages de police pour se rendre vers le stade, puis ont incendié des poubelles.

La police a fait usage d'engins lanceurs d'eau pour les stopper et a procédé à plusieurs arrestations, selon l'agence AGI. Une journaliste de la Rai a été blessée à la tête durant ces heurts, mais son pronostic vital n'est pas engagé, rapporte l'agence AGI.

Avant le coup d'envoi, l'hymne israélien a été sifflé par une partie des 10.000 spectateurs présents dans les tribunes du Stadio Friuli.

La Nazionale, bousculée en première période, a offert une quatrième victoire en autant de matches à son sélectionneur Gennaro Gattuso, en poste depuis juin.

Qualifs Mondial 2026. Carton plein et billet en poche pour les Three Lions

Qualifs Mondial 2026Carton plein et billet en poche pour les Three Lions

Elle est désormais assurée de terminer au moins 2e du groupe I avec ses 15 points, soit six de plus que son adversaire du jour (9 pts).

L'Italie, absente des deux dernières Coupes du monde, peut théoriquement encore finir première et donc se qualifier directement pour la prochaine Coupe du monde.

Mais elle doit remporter ses deux derniers matches mi-novembre contre la Moldavie et la Norvège, et marquer beaucoup de buts pour dépasser le leader norvégien, 18 points et une différence de buts nettement favorable (+26, contre +10).

Qualifs Mondial 2026. Les champions d’Europe déroulent face à la Bulgarie

Qualifs Mondial 2026Les champions d’Europe déroulent face à la Bulgarie

