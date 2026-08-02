Avec l'échec de ses projets d'investissement privé, Gianni Infantino a essuyé une défaite cuisante. Cela pourrait-il avoir des répercussions sur sa présidence de la FIFA ? Tour d'horizon des rivaux potentiels du Valaisan de 56 ans.

Le revers de trop pour Infantino ? La succession du président de la FIFA s’invite dans le débat

Gianni Infantino fait désormais l'objet d'attaques de plus en plus virulentes. Si tout se passe comme prévu, il compte se présenter une nouvelle – et dernière – pour un mandat de quatre ans lors du 77e Congrès de la FIFA, qui se tiendra en mars prochain à Rabat.

Il y a encore quelques semaines, il semblait pratiquement impensable qu'Infantino puisse trébucher dans sa course. Mais la situation a radicalement changé. Les candidatures à la présidence peuvent être déposées jusqu'au 18 novembre.

Aleksander Ceferin (58 ans)

Le président de l'UEFA s'y connaît en combat rapproché. Aleksander Ceferin était autrefois karatéka. Cet avocat slovène se présente volontiers comme l'antithèse de Gianni Infantino, mais c'est lui-même qui a vigoureusement fait progresser la stratégie marketing au sein de l'Union européenne de football.

Alors que son mandat à la tête de l'UEFA touche pratiquement à sa fin – il ne souhaite pas se représenter en 2027 -, Ceferin a organisé la contestation européenne contre son adversaire à la FIFA. «Au bout d'un certain temps, toute organisation a besoin de +sang frais+», avait-il déclaré début 2024. Cela vaut-il également pour lui et la FIFA?

Nasser Al-Khelaifi (52 ans)

Il n'a pas rejeté d'emblée l'idée d'une Coupe du monde tous les deux ans, formulée en 2021 par Gianni Infantino. Nasser Al-Khelaifi, président de la puissante association de clubs European Football Clubs, s'est montré ouvert à la discussion. Cela semblait courtois.

Al-Khelaifi, qui est président du Paris Saint-Germain depuis 2011 et notamment membre du conseil d'administration de beIN, a déjà fait savoir qu'il n'était pas intéressé par le poste de président de la FIFA. Il reste donc pour l'instant «simple» membre du Comité exécutif de l'UEFA et proche d'Aleksander Ceferin.

Mattias Grafström (45 ans)

Fils d'un Suédois et d'une Néerlandaise, il a autrefois été champion suisse junior de tennis de table. C'est toutefois en tant que dirigeant dans le monde du football que Mattias Grafström a fait carrière.

Né en Suisse, il est devenu officiellement secrétaire général de la FIFA en 2024, après un intérim, en succédant à la Sénégalaise Fatma Samoura. Grafström est en réalité un proche de Gianni Infantino. Selon les médias, il verrait toutefois d'un bon oeil une opportunité d'accéder au poste le plus élevé du football mondial.

Victor Montagliani (60 ans)

La Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique était pour lui un match à domicile. Né à Vancouver, Victor Montagliani a accédé à la présidence de la Fédération canadienne en 2012. L'arrestation de Jeffrey Webb, alors président de la Concacaf, dans le cadre du scandale de corruption de la FIFA en 2015, lui a ouvert la voie vers une promotion.

Depuis 2016 déjà, Montagliani, qui compte le coach italien Carlo Ancelotti parmi ses proches, dirige la fédération continentale responsable de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et des Caraïbes. La Concacaf a rejeté à l'unanimité les projets d'investissement d'Infantino.

Cheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa (60 ans)

En 2016, le Cheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa avait défié Gianni Infantino. A l'époque, le Valaisan s'était imposé de justesse face au dirigeant bahreïni lors de l'élection présidentielle de la FIFA, ce dernier étant confronté à des accusations de corruption et de violation des droits de l'homme.

L'AFC, la confédération asiatique dont Al Khalifa est le président, a également rejeté les projets d'investissement d'Infantino. Il faut engager un dialogue collectif et faire preuve de respect envers l'exercice des fonctions, a notamment déclaré Al Khalifa.