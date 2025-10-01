La Suède, future adversaire de la Nati, en pleine tempête

Futur adversaire de l’équipe de Suisse dans les qualifications pour le Mondial 2026, la Suède doit faire face au retrait soudain et inattendu de son gardien Robin Olsen. Un choix fort du sélectionneur Jon Dahl Tommasson a mis le feu aux poudres au sein d’une formation déjà en crise.

Robin Olsen har i dag meddelat att han avslutar landslagskarriären 🇸🇪



Totalt blev det 79 landskamper, två EM-slutspel och ett VM-slutspel för Sverige.



Stort tack för allt, Robin 💛💙 — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) September 30, 2025

La crise couve au sein de l’équipe nationale de Suède de football. Déjà passée à côté de son début de campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2026 (un nul et une défaite), la sélection scandinave doit désormais faire face aux tensions grandissantes entre son gardien Robin Olsen et son sélectionneur Jon Dahl Tommasson.

L’iconique portier suédois aux 79 sélections a en effet annoncé mardi qu’il mettait fin, avec effet immédiat, à sa carrière internationale. Il n’a alors pas caché que son retrait était lié aux récentes décisions de son manager et a eu des mots durs envers ce dernier.

«Il y a un mois, Jon Dahl Tomasson a déclaré que j’étais le numéro un. Ce n'est un secret pour personne, j'ai commis une erreur contre la Slovénie, peu de temps après (ndlr : lors du 2-2 début septembre). Un moment jamais agréable. Et ce lundi, avant le prochain rassemblement, je reçois un téléphone de sa part pour m'informer que j'allais être remplacé», a expliqué Olsen auprès du média «Aftonbladet», selon les propos relayés par le «Blick».

Fredrik Ljungbergs försvar av Robin Olsen: "Jag blir riktigt irriterad – tycker det är rent j*vla skitsnack!" pic.twitter.com/QaugSBgTSB — Viaplay Fotboll (@ViaplayFotboll) September 8, 2025

«J'ai vraiment l'impression qu'il n'attendait que ça pour se débarrasser de moi, comme il l'a déjà fait avec plusieurs autres joueurs. Je le savais depuis longtemps qu’il ne voulait pas de moi ici. J'aurais facilement pu accepter d'être le deuxième gardien si cela avait été fait correctement et honnêtement, mais c'est ce qu'il attendait : se débarrasser de moi», a ajouté le dernier rempart de Malmö, précisant qu’il ne jouera plus «en équipe nationale tant que Jon Dahl Tomasson sera sélectionneur».

Jon Dahl Tomasson : «Je suis choqué par sa réaction»

Ce dernier n’a pas tardé à réagir et a fait part de sa déception mercredi lors de l’annonce de sa liste pour les matches d’octobre face à la Suisse et le Kosovo. «Je suis choqué par la réaction de Robin. Il trahit ses coéquipiers. Quand tu dis à un coéquipier qu’il n’est pas assez bon, lui aussi se bat pour avoir cette place. Et quand tu dis à des coéquipiers qui travaillent dur qu’ils ne la méritent pas, tu les dévalorises», a regretté le technicien de 49 ans, selon les dires rapportés toujours par «Aftonbladet».

«Je dis toujours ce que je pense. J’ai soutenu Robin tout le temps, il a fait un bon travail pour l’équipe nationale pendant de nombreuses années. C’est pour cela que je l’ai appelé pour lui dire qu’il ne jouerait pas contre la Suisse», a précisé le Danois, qui laisse malgré tout la porte ouverte à une discussion avec Robin Olsen.

Tout porte à croire donc que ce sera Viktor Johansson, gardien de Stock City en deuxième division anglaise (9 sélections), qui défendra la cage suédoise face à la Nati le 10 octobre prochain à Solna.

