Qualifs Mondial 2026 La Suisse réunie à Lausanne avec toutes les cartes en main

ATS

10.11.2025 - 13:49

L'équipe de Suisse s'est rassemblée lundi à Lausanne avec la Coupe du monde en ligne de mire. La sélection de Murat Yakin a une semaine pour préparer au mieux le duel contre la Suède samedi à Genève.

Granit Xhaka et la Nati ont une semaine pour préparer au mieux le duel contre la Suède samedi à Genève.
Granit Xhaka et la Nati ont une semaine pour préparer au mieux le duel contre la Suède samedi à Genève.
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.11.2025, 13:49

«Nous sommes dans une situation pour laquelle nous aurions certainement signé avant le début des éliminatoires», a déclaré Murat Yakin mercredi dernier, au moment de révéler la liste des 25 joueurs sélectionnés pour ce dernier rassemblement de l'année. Avec 10 points en quatre matches, la Suisse a en effet toutes les cartes en main pour valider sa qualification.

Qualifs Mondial 2026. Une sélection suisse sans surprise pour «classer l'affaire»

Qualifs Mondial 2026Une sélection suisse sans surprise pour «classer l'affaire»

Une victoire face aux Scandinaves samedi au Stade de Genève (20h45) offrirait pratiquement à la Suisse son billet pour l'Amérique du Nord, même si le Kosovo venait à s'imposer dans le même temps en Slovénie. Seule une improbable déroute mardi prochain à Pristina pourrait alors entraver une septième participation consécutive à un grand tournoi.

En revanche, le scénario catastrophe verrait la Suisse empocher moins de points que les Kosovars samedi. Il faudrait alors à tout prix éviter la défaite trois jours plus tard lors de ce qui s'apparenterait à un véritable «match de la peur» à Pristina.

Un statut de favori

Mais Murat Yakin, comme tous les responsables de l'Association suisse de football, préfère ne pas y penser. A Lausanne, la délégation helvétique dispose d'une semaine entière pour se préparer au mieux. Elle s'entraînera chaque jour à Vidy, au Stade Juan-Antonio-Samaranch, avant de se rendre vendredi au bout du Léman.

Qualifs Mondial 2026. La Nati va-t-elle trembler ? «Nous n'avons peur de personne»

Qualifs Mondial 2026La Nati va-t-elle trembler ? «Nous n'avons peur de personne»

La Suisse a d'ailleurs prouvé qu'elle était largement supérieure à ses adversaires de l'automne. Sa victoire en Suède le 10 octobre (2-0) doit lui permettre d'aborder la rencontre de samedi dans la peau du favori, tout comme le récital contre le Kosovo lors du premier match à Bâle (4-0).

La quasi-totalité des hommes forts de Murat Yakin affichent en outre une excellente forme. Les leaders Manuel Akanji et Granit Xhaka brillent tant avec l'Inter Milan (co-leader de Serie A) qu'avec Sunderland (surprenant 4e de Premier League). Au niveau offensif, Breel Embolo, Ruben Vargas et Fabian Rieder ont tous marqué ce week-end avec leurs clubs respectifs.

Qui pour remplacer Freuler?

La seule ombre au tableau, c'est bien l'absence de Remo Freuler, si précieux à côté de Granit Xhaka depuis le début des qualifications. Toujours privé de Denis Zakaria (adducteurs) et d'Ardon Jashari (péroné droit), Murat Yakin va à nouveau devoir expérimenter, alors qu'il avait trouvé son onze type ces derniers temps.

Football. Coup dur pour la Nati : Remo Freuler s'est fracturé la clavicule

FootballCoup dur pour la Nati : Remo Freuler s'est fracturé la clavicule

Vincent Sierro, qui n'a plus joué avec la Suisse depuis son transfert en Arabie saoudite, Djibril Sow, guère convaincant à Ljubljana (0-0) ou Michel Aebischer, de retour après avoir manqué la dernière trêve en raison d'une blessure, sont en pole position. Johan Manzambi évolue aussi comme no 6 avec le SC Fribourg, mais Murat Yakin semble plutôt considérer le Genevois comme une solution offensive.

