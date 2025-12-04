  1. Clients Privés
Mondial 2026 Quels adversaires pour la Suisse ? L’attente va prendre fin

ATS

4.12.2025 - 10:28

Le tirage au sort de la phase finale de la Coupe du monde 2026 aura lieu vendredi dès 18h00 à Washington. L'équipe de Suisse attend avec impatience de connaître les noms de ses futurs adversaires.

L'équipe de Suisse attend avec impatience de connaître les noms de ses futurs adversaire à la Coupe du monde.
L'équipe de Suisse attend avec impatience de connaître les noms de ses futurs adversaire à la Coupe du monde.
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.12.2025, 10:28

Contrairement au Qatar 2022, où les stades étaient concentrés de manière très compacte, l'édition 2026 organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique sera bien plus exigeante au niveau des déplacements. Pour la première fois, 48 équipes seront en lice dans 16 villes différentes. Il y en aura 11 aux Etats-Unis (Kansas City, Boston, New York, Seattle, Philadelphie, San Francisco, Atlanta, Los Angeles, Miami, Arlington et Houston). 2 au Canada (Vancouver et Toronto) et 3 au Mexique (Guadalajara, Monterrey et Mexico).

Equipe de Suisse. Découvrez le maillot de la Nati pour la Coupe du monde !

Equipe de SuisseDécouvrez le maillot de la Nati pour la Coupe du monde !

La compétition s'étalera du 11 juin au 19 juillet. Le match d'ouverture est prévu au stade Azteca de Mexico alors que la finale se jouera au MetLife Stadium de New York. Les 48 équipes qualifiées seront réparties en 12 groupes de 4 (A à L). Les deux premiers ainsi que les huit meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les 16es de finale.

Suisse dans le deuxième chapeau

La Suisse, 17e au classement FIFA, a été placée dans le deuxième chapeau. Elle sait déjà qu'elle évitera onze concurrents directs, dont la Croatie, l'Uruguay ou la Colombie. Mais elle pourrait tirer un os du premier chapeau: par exemple l'Argentine tenante du titre, l'Espagne championne d'Europe, la France, l'Angleterre ou le Brésil.

Mondial 2026. La Suisse dans le pot 2 : ses potentiels adversaires connus

Mondial 2026La Suisse dans le pot 2 : ses potentiels adversaires connus

Murat Yakin et ses protégés aimeraient sans doute éviter le quintuple champion du monde. Les Suisses ont en effet déjà affronté les Brésiliens lors des deux dernières éditions du tournoi. Il y avait eu 1-1 en Russie en 2018 et 1-0 pour la Seleçao au Qatar en 2022. Les adversaires du chapeau 1 qui semblent les plus abordables sont dès lors le Canada et le Mexique, deux des trois pays organisateurs.

Les quatre chapeaux

  • Chapeau 1: Canada, Mexique, Etats-Unis, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne.
  • Chapeau 2: Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse🇨🇭, Japon, Sénégal, Iran, Corée du Sud, Equateur, Autriche, Australie.
  • Chapeau 3: Norvège, Panama, Egypte, Algérie, Ecosse, Paraguay, Tunisie, Côte d'Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Arabie saoudite, Afrique du Sud.
  • Chapeau 4: Jordanie, Cap Vert, Ghana, Curaçao, Haiti, Nouvelle-Zélande, UEFA play-off A (Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles, Bosnie-Herzégovine), UEFA play-off B (Ukraine, Suède, Pologne, Albanie), UEFA play-off C (Turquie, Roumanie, Slovaquie, Kosovo), UEFA play-off D (Danemark, Macédoine du Nord, Tchéquie, Irlande), FIFA play-off 1 (Nouvelle-Calédonie, Jamaïque, RD Congo), FIFA play-off 2 (Bolivie, Suriname, Irak).
Montre plus

Eviter la Norvège

Dans le chapeau 3, il s'agira en premier lieu de ne pas tomber sur la Norvège et son redoutable buteur Erling Haaland. A contrario, le Panama serait un adversaire sans doute bien plus abordable. L'Ouzbékistan, le Qatar ou encore l'Arabie saoudite ne devraient a priori non plus pas provoquer de cauchemars dans les têtes helvétiques. La Suisse sait encore qu'elle n'aura au maximum qu'un seul adversaire européen dans son groupe.

Le tirage ne permettra pas encore d'avoir un calendrier complet et définitif. Plusieurs places restent en effet à pourvoir via les play-off au début 2026. Les heureux élus seront glissés dans le quatrième chapeau, avec les «exotiques» que sont le Cap-Vert, Haïti ou Curaçao.

L'Italie pourrait en faire partie si elle parvient à éviter un troisième échec consécutif lors des barrages. La Squadra azzurra devra d'abord écarter l'Irlande du Nord, puis le vainqueur du duel entre le Pays de Galles et la Bosnie-Herzégovine.

Qualifs Mondial 2026. La route de l’Italie est tracée : les affiches des barrages connues !

Qualifs Mondial 2026La route de l’Italie est tracée : les affiches des barrages connues !

La Nati dévoile son maillot pour la Coupe du monde

La Nati dévoile son maillot pour la Coupe du monde

L’équipe de Suisse de football a présenté ce mercredi son maillot domicile pour la Coupe du monde 2026. Un chandail rouge que portera également l’équipe féminine.

03.12.2025

