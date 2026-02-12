  1. Clients Privés
Ligue des nations Tirage effectué : la Suisse sait à quoi s’attendre

ATS

12.2.2026 - 19:35

La Suisse affrontera l'Ecosse, la Slovénie et la Macédoine du Nord en Ligue B de la Ligue des nations 2026/27. Le tirage au sort a été effectué jeudi à Bruxelles.

Keystone-SDA

12.02.2026, 19:35

12.02.2026, 22:23

L'Ecosse semble sur le papier être l'adversaire le plus redoutable. Elle a obtenu sa qualification pour la Coupe du monde au bout du suspense en battant le Danemark 4-2 dans le dernier match de qualification, grâce à deux réussites dans les arrêts de jeu. Les Suisses avaient affronté les Ecossais lors de l'Euro 2024, avec un nul 1-1 à la clé.

Les Helvètes retrouveront la Slovénie comme lors des qualifications du Mondial 2026. La troupe de Murat Yakin s'était imposée 3-0 à domicile avant d'aller faire 0-0 en Slovénie. Quant à la Macédoine du Nord, elle espère encore se qualifier pour la Coupe du monde. Pour y parvenir, elle devra écarter le Danemark, puis le vainqueur de la confrontation entre la Tchéquie et l'Irlande.

Cette édition de la Ligue des nations marquera un changement dans le format du calendrier international. Les six rencontres du premier tour s'étaleront ainsi sur deux créneaux uniquement, avec quatre rendez-vous entre le 24 septembre et le 6 octobre et les deux derniers entre le 12 et le 17 novembre.

Les quarts de finale, réservés aux deux premiers de chaque groupe, auront lieu les 25 et 30 mars 2027. Le «Final Four» se tiendra de son côté du 9 au 13 juin 2027 en Espagne.

