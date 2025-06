Les Suissesses n'ont pas le temps de se lamenter après leur relégation en Ligue B de la Ligue des nations. Car la préparation pour l'Euro à domicile arrive à grands pas.

Pia Sundhage parviendra-t-elle à transformer la Suisse en quelques semaines ? KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Après la défaite contre la Norvège (1-0), joueuses et staff étaient déjà concentré sur l'événement de juillet. La coach Pia Sundhage a lâché à Sion qu'une relégation ne signifiait pas «la fin du monde» et qu'elle préférait une victoire à l'Euro plutôt qu'en Ligue des Nations.

Mais cette rétrogadation continentale a des conséquences sur les qualifications pour la Coupe du monde 2027 au Brésil. Les nations de la Ligue A peuvent composter directement leur ticket, tandis que les équipes des ligues inférieures devront passer plusieurs tours pour avoir une chance de s'envoler vers l'Amérique du Sud.

Les Suissesses, si elles gagnent leur groupe en Ligue B, peuvent tout au plus s'assurer une place dans la phase de play-off, au cours de laquelle elles devront disputer deux rencontres face à des équipes de ligue A ou B, à chaque fois en match aller-retour. En cas de succès, la Suisse filerait au Brésil. En cas de défaite, elle devrait jouer les play-off entre les fédérations continentales pour obtenir l'un des trois derniers billets.

Mais avant de penser aussi loin, retour sur l'Euro. Lundi prochain, les Suissesses vont commencer à Macolin le premier des trois camps de préparation. Elles iront ensuite à Nottwil puis à Abtwil. Elle disputera un match de préparation le 26 juin à Winterthour contre la Tchéquie. Deux jours plus tard, la sélection s'installera dans son camp de base à l'hôtel Seepark de Thoune.

Flou autour des gardiennes

La sélection définitive des 23 joueuses aura lieu le 23 juin. Pia Sundhage va d'abord convoquer 30 athlètes avant d'arrêter son choix. Et au poste de gardienne, ce ne sera pas évident. Elvira Herzog ne convainc pas et la Grisonne Livia Peng, titularisée lors des deux derniers matches n'a pas brillé outre mesure. Et Sundhage entretient le flou: «Elvira peut être la numéro 1, Livia peut être la numéro 1, Nadine Böhi peut aussi être la numéro 1 à l'Euro. Nous verrons bien.»

Malgré un meilleur match contre la Norvège mardi que face à la France vendredi dernier, il est indéniable que les Suissesses n'abordent pas cette préparation avec la plus grande confiance. Lors du tirage au sort des groupes, l'objectif était clair: les quarts de finale. L'Islande et la Finlande sont considérées comme plus faibles sur le papier. Et cela n'a pas changé.

Maintenant, les Suissesses doivent trouver un moyen de combler leurs lacunes défensives et surtout de marquer régulièrement des buts. Autrement, cet Euro risque fort de s'arrêter après la phase de groupes, comme ce fut déjà le cas en 2017 et 2022.

Après le match contre la Norvège, Pia Sundhage a dû répondre à une question. Est-ce que le plus grand défi de sa carrière d'entraîneure est de transformer cette équipe de Suisse de perdante en gagnante en l'espace de quelques semaines ? «Oui», a-t-elle brièvement conclu.