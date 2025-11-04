La Suisse a bien commencé son Mondial M17 au Qatar. A Doha, les hommes de Luigi Pisino ont dominé la Côte d'Ivoire 4-1 dans le groupe F.

Pour son entrée en lice, l'équipe nationale a fait le job en rejoignant la mi-temps avec un avantage de deux buts. Zufferey à la 12e et Llukes à la 41e ont mis la Suisse sur d'excellents rails. Koloto a triplé l'avance des Helvètes à la 52e, alors que Stiel s'est fait l'auteur d 4-0 à la 67e. Les Ivoiriens ont sauvé l'honneur à la 81e par Yao.

Pour son deuxième match, la Suisse affrontera la Corée du Sud vendredi. Il y a 48 nations qualifiées et les 32 meilleures se rendent en seizièmes de finale.