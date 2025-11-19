  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondial 2026 Quel groupe pour la Suisse ? Verdict le 5 décembre

ATS

19.11.2025 - 16:35

Qualifiée pour la Coupe du monde 2026, la Suisse attend désormais de connaître les adversaires qu'elle affrontera lors de la phase de groupes. Le tirage au sort aura lieu le 5 décembre à Washington.

Granit Xhaka et Murat Yakin sauront le 5 décembre contre qui ils joueront lors de la Coupe du monde 2026.
Granit Xhaka et Murat Yakin sauront le 5 décembre contre qui ils joueront lors de la Coupe du monde 2026.
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.11.2025, 16:35

19.11.2025, 18:34

Après avoir obtenu leur billet pour l'Amérique du Nord mardi au Kosovo, Murat Yakin et ses joueurs ont été interrogés sur les nations qu'ils aimeraient défier l'été prochain. L'Argentine, championne du monde en titre, a souvent été citée, même si Murat Yakin a de son côté avoué «ne pas être sûr» de vouloir affronter l'Albiceleste.

Mondial 2026. Polémiques balayées et union sacrée : la qualif’ de la Nati en cinq points

Mondial 2026Polémiques balayées et union sacrée : la qualif’ de la Nati en cinq points

La plupart ont surtout émis le souhait d'éviter le Brésil, que la Suisse a rencontré en phase de groupes lors des deux précédentes éditions, comme la Serbie. Mais une chose est sûre, il n'y aura pas de troisième duel consécutif avec les Serbes, puisque ces derniers ont manqué le coche dans les qualifications et ne disputeront même pas les barrages.

Dans le deuxième chapeau

La Suisse figurera dans le deuxième chapeau lors du tirage au sort, qui répartira les 48 équipes dans 12 groupes de quatre. Elle pourrait toutefois attendre avant de connaître tous ses adversaires, car les six derniers billets ne seront attribués qu'à l'issue de barrages européens (4) et intercontinentaux (2) du mois de mars.

La FIFA n'a pas encore indiqué clairement si les vainqueurs des barrages figureront tous dans le chapeau 4 ou s'ils seront reversés en fonction de leur classement mondial. Ce deuxième cas de figure permettrait par exemple à l'Italie de finir dans le pot 2 si elle venait à passer l'écueil des barrages.

Il est toutefois possible d'imaginer dès maintenant des groupes plus ou moins abordables pour la Suisse. Le Canada, l'un des trois pays hôtes avec le Mexique et les Etats-Unis, s'apparente à l'équipe la plus faible du premier chapeau, même s'il n'est jamais évident d'affronter une équipe jouant à domicile. Les nations à éviter sont sans doute l'Espagne, championne d'Europe en titre, l'Argentine, la France ou l'Angleterre.

Qualifs Mondial 2026. L'Espagne et la Belgique assurent, l'Ecosse renversante

Qualifs Mondial 2026L'Espagne et la Belgique assurent, l'Ecosse renversante

L'épouvantail norvégien

La Norvège est assurément l'épouvantail du pot 3. Les Scandinaves, emmenés par la machine à marquer nommée Erling Haaland, ont déroulé lors des qualifications, écrasant l'Italie à deux reprises. Le Panama devrait en revanche être un adversaire moins redoutable.

Mondial 2026. Laminée par la Norvège, l’Italie devra se coltiner un périlleux barrage !

Mondial 2026Laminée par la Norvège, l’Italie devra se coltiner un périlleux barrage !

Du quatrième chapeau, il s'agira sans doute d'éviter le Ghana, ou un des pays issu des barrages, si la FIFA décide comme expliqué plus haut de les y reverser. La Nouvelle-Zélande, qui n'a pas fait face à une grande adversité pour obtenir son billet, ou les petits poucets comme Haïti et Curaçao, sont, sur le papier, les nations les plus faibles du plateau.

Breel Embolo : «Qualifié et on n'a pas trop énervé les Kosovars»

Breel Embolo : «Qualifié et on n'a pas trop énervé les Kosovars»

Réaction de l'attaquant suisse après le 1-1 obtenu au Kosovo. Un résultat qui permet à la Suisse de valider son billet pour la Coupe du monde 2026 : «un match nul parfait pour les deux équipes».

19.11.2025

Les plus lus

Et si l'on avait trouvé la villa romaine qui a donné son nom à la ville de Bex?
À 18 ans, elle meurt mystérieusement en croisière dans les Caraïbes
La Suisse tousse: le trio virus qui frappe en même temps
Polémiques balayées et union sacrée : la qualif’ de la Nati en cinq points
Le canton de Genève présente sa seconde ligne ferroviaire
Le directeur de la RTS menacé de mort: l'inquiétude règne