Qualifiée pour la Coupe du monde 2026, la Suisse attend désormais de connaître les adversaires qu'elle affrontera lors de la phase de groupes. Le tirage au sort aura lieu le 5 décembre à Washington.

Granit Xhaka et Murat Yakin sauront le 5 décembre contre qui ils joueront lors de la Coupe du monde 2026. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Après avoir obtenu leur billet pour l'Amérique du Nord mardi au Kosovo, Murat Yakin et ses joueurs ont été interrogés sur les nations qu'ils aimeraient défier l'été prochain. L'Argentine, championne du monde en titre, a souvent été citée, même si Murat Yakin a de son côté avoué «ne pas être sûr» de vouloir affronter l'Albiceleste.

La plupart ont surtout émis le souhait d'éviter le Brésil, que la Suisse a rencontré en phase de groupes lors des deux précédentes éditions, comme la Serbie. Mais une chose est sûre, il n'y aura pas de troisième duel consécutif avec les Serbes, puisque ces derniers ont manqué le coche dans les qualifications et ne disputeront même pas les barrages.

Dans le deuxième chapeau

La Suisse figurera dans le deuxième chapeau lors du tirage au sort, qui répartira les 48 équipes dans 12 groupes de quatre. Elle pourrait toutefois attendre avant de connaître tous ses adversaires, car les six derniers billets ne seront attribués qu'à l'issue de barrages européens (4) et intercontinentaux (2) du mois de mars.

La FIFA n'a pas encore indiqué clairement si les vainqueurs des barrages figureront tous dans le chapeau 4 ou s'ils seront reversés en fonction de leur classement mondial. Ce deuxième cas de figure permettrait par exemple à l'Italie de finir dans le pot 2 si elle venait à passer l'écueil des barrages.

Il est toutefois possible d'imaginer dès maintenant des groupes plus ou moins abordables pour la Suisse. Le Canada, l'un des trois pays hôtes avec le Mexique et les Etats-Unis, s'apparente à l'équipe la plus faible du premier chapeau, même s'il n'est jamais évident d'affronter une équipe jouant à domicile. Les nations à éviter sont sans doute l'Espagne, championne d'Europe en titre, l'Argentine, la France ou l'Angleterre.

L'épouvantail norvégien

La Norvège est assurément l'épouvantail du pot 3. Les Scandinaves, emmenés par la machine à marquer nommée Erling Haaland, ont déroulé lors des qualifications, écrasant l'Italie à deux reprises. Le Panama devrait en revanche être un adversaire moins redoutable.

Du quatrième chapeau, il s'agira sans doute d'éviter le Ghana, ou un des pays issu des barrages, si la FIFA décide comme expliqué plus haut de les y reverser. La Nouvelle-Zélande, qui n'a pas fait face à une grande adversité pour obtenir son billet, ou les petits poucets comme Haïti et Curaçao, sont, sur le papier, les nations les plus faibles du plateau.