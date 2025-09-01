L'équipe de Suisse entame enfin les qualifications pour la Coupe du monde 2026, avec l'objectif de participer à un sixième phase finale consécutive. Un aperçu des adversaires, des dates et d'une formule un peu spéciale.

Coupe du monde 2026 : la Suisse de Murat Yakin vise une 6e phase finale consécutive. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Michael Lehmann ATS

A quoi ressemble le groupe de la Suisse?

Avec seulement quatre équipes, le groupe est plus petit que lors des qualifications précédentes. Il y a moins de matches, et les erreurs feront d'autant plus mal. La Suisse affronte la Suède, la Slovénie et le Kosovo. En tant qu'équipe du pot 1, la Suisse est sur le papier la favorite.

Mais un coup d'œil sur le déroulement de la dernière Ligue des Nations montre à quel point ce groupe B est équilibré. Après la relégation de la Suisse et la promotion du Kosovo et de la Suède, les quatre équipes de cette poule joueront l'année prochaine en Ligue B.

Qui est le plus grand concurrent de la Suisse?

La Suède dispose de plusieurs joueurs qui ont changé de club pour des sommes importantes lors du mercato estival. Viktor Gyökeres est parti à Arsenal contre 66 millions d'euros, Anthony Elanga à Newcastle United contre 62 millions d'euros, et Alexander Isak devrait devenir le transfert le plus cher de l'histoire de la Premier League avec les 150 millions que Liverpool est prêt à débourser. Cela en dit long sur la qualité et surtout la puissance offensive de cette équipe de Suède.

Comment évaluer les autres équipes?

En Slovénie, le nom de Benjamin Sesko se détache, lui aussi l'un des transferts les plus chers de l'été avec son départ à Manchester United (environ 77 millions d'euros). Les Slovènes disposent d'une défense extrêmement solide, comme le montre le championnat d'Europe 2024: après trois nuls dans un groupe comprenant aussi le Danemark, la Serbie et l'Angleterre, la Slovénie n'a échoué qu'aux tirs au but contre le Portugal en 8es de finale.

La Suisse a elle-même expérimenté à trois reprises dans un passé récent à quel point le Kosovo est un adversaire désagréable: après le match nul lors d'une rencontre de préparation en 2022, les deux duels livrés dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024 se sont également soldés par des partages des points.

Quel est le calendrier?

Six matches auront lieu en 74 jours: deux en septembre, deux en octobre et deux en novembre. La Suisse commencera par les parties à domicile contre le Kosovo et la Slovénie, suivies en octobre par les déplacements en Suède et en Slovénie. En novembre, l'épreuve de force pourrait avoir lieu avec le match à domicile contre la Suède, avant de clore la phase de groupes avec le difficile déplacement au Kosovo.

Combien d'équipes européennes se qualifient-elles?

Lors de la Coupe du monde 2026 au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique, 48 équipes seront de la partie, au lieu de 32 jusqu'ici. L'Europe a obtenu 16 places, soit 3 tickets supplémentaires. Parmi les 54 équipes de l'UEFA (la Russie est toujours exclue en raison de la guerre en Ukraine), les douze vainqueurs de groupe se qualifieront directement, et quatre autres par le biais de barrages.

Comment fonctionne les barrages?

Les douze deuxièmes de groupe et les quatre équipes qui se qualifieront via le classement de la Ligue des Nations seront répartis en quatre groupes, avec pour chacun des demi-finales puis une finale dont le vainqueur décrochera son ticket. Les demi-finales se dérouleront le 26 mars, les finales cinq jours plus tard. Au moment du tirage au sort des groupes, le 5 décembre, tous les participants européens ne seront donc pas encore connus.

La Suisse peut-elle se qualifier en terminant 3e ou 4e de son groupe?

En théorie oui, mais seulement avec de la chance. Quatre équipes qui n'occuperont ni la première ni la deuxième place de leur groupe parviendront à se qualifier pour les barrages en se basant sur le classement de la Ligue des nations. Or, dans ce classement, la Suisse se trouve loin derrière (25e) après sa campagne ratée de l'automne dernier. Des équipes comme la Macédoine du Nord, l'Irlande du Nord, la Moldavie et Saint-Marin (en tant que vainqueurs de groupe des Ligues C et D) pourraient notamment passer devant la Suisse!