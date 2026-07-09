La Suisse et l'Argentine s'affronteront dimanche 12 juillet en quarts de finale de la Coupe du monde de football, alors qu'elles sont séparées par des milliers de kilomètres. Pourtant, de nombreux liens unissent ces deux pays dans divers domaines.

Émigration

De nombreux Suisses ont émigré en Argentine dès le milieu du XVIIe siècle. La colonisation par des Suisses en Argentine a véritablement débuté en 1856, avec la fondation de la localité d'Esperanza («Espoir») dans la province de Santa Fe, rapporte le Dictionnaire historique de la Suisse (DHS). À l’époque, ce sont surtout des paysans appauvris des vallées montagneuses du Valais qui ont émigré. Aujourd’hui encore, on peut visiter une «Colonia Suiza» dans la région pittoresque de San Carlos de Bariloche, dans les Andes, où se trouvent des maisons habitées par des familles portant des noms tels que Mermoud et Goye, originaires du Bas-Valais.

Selon le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), l’Argentine abritait fin 2023 la plus grande communauté suisse d’Amérique latine, avec environ 15'000 Suisses. En Suisse, selon les données du Secrétariat d’État aux migrations (SEM), environ 2'000 Argentins vivaient dans le pays à la fin du mois de mai de cette année.

Économie

Selon le DFAE, l’Argentine est le quatrième partenaire commercial de la Suisse et la troisième destination d’exportation en Amérique latine. En 2023, la Suisse a importé des marchandises pour une valeur de 1,1 milliard de francs, principalement des métaux précieux et des produits agricoles. Les exportations suisses vers l’Argentine se sont élevées à 684 millions de francs et concernaient principalement des produits pharmaceutiques et chimiques, des machines, des instruments de précision et des montres.

Les entreprises suisses employaient 11'201 personnes dans le pays. En 2019, les pays de l’AELE, dont la Suisse, ont conclu un accord avec les États du Mercosur, dont fait partie l’Argentine. Le Conseil national s’est récemment prononcé contre cet accord. La balle est désormais dans le camp du Conseil des États.

Politique

Selon le DHS, la Constitution fédérale de 1848 a servi de modèle à la première Constitution argentine (fédéraliste) en 1853. En 1947, le président argentin de l’époque, Juan Perón, a envoyé son épouse Eva Perón en Europe pour une tournée de promotion de sa politique. Ce voyage très médiatisé a conduit «Evita» Perón non seulement en Espagne, en Italie et en France, mais aussi en Suisse.

À la fin des années 1980, Eduardo Angeloz, gouverneur de la province argentine de Córdoba et dont les ancêtres étaient originaires du canton de Fribourg, s’est présenté sans succès à l’élection présidentielle argentine. L’ancien conseiller national et conseiller d’État genevois des Vert-e-s, Antonio Hodgers, est arrivé en Suisse depuis l’Argentine avec sa mère et sa sœur après que son père eut perdu la vie sous la dictature militaire argentine.

Culture

L’un des écrivains de langue espagnole les plus célèbres, l’Argentin Jorge Luis Borges, a vécu pendant de nombreuses années à Genève. Cet auteur, connu pour ses récits fantastiques, est également enterré dans la ville de Calvin. La célèbre violoncelliste argentine Sol Gabetta vit en Suisse depuis des années. En Argentine, l’écrivaine Alfonsina Storni, issue d’une famille d’immigrés tessinois, est très connue.

Sciences

Selon le DHS, le chercheur suisse le plus connu en Argentine était le scientifique Santiago Roth, directeur de l’Institut géologique et topographique de Buenos Aires de 1908 à 1924. De 1928 à 1934, l’ethnologue lausannois Alfred Métraux a dirigé le séminaire d’ethnologie de l’université de Tucumán. Dans l’après-guerre, l’anthropologue culturel argentino-suisse Juan Schobinger a fait sensation avec ses études sur les sociétés précoloniales d’Amérique latine.

Football

Des footballeurs argentins ont régulièrement joué dans des clubs suisses. Le FC Bâle, en particulier, a engagé à plusieurs reprises des «Gauchos» (nom espagnol désignant les gardiens de troupeaux de la pampa en Amérique du Sud ), tels que Julio Hernán Rossi, Christian Giménez, Franco Costanzo, David Abraham, Matías Delgado et Walter Samuel. Parmi les autres joueurs argentins ayant évolué en Suisse, on peut citer Gonzalo Zárate, Ignacio Aliseda et Milton Valenzuela.

Certains Argentins ont également demandé la naturalisation, comme Néstor Subiat. Après sa naturalisation en 1993, il a disputé 15 matchs avec l’équipe nationale suisse. Quant à Néstor Clausen, double national argentin et suisse, originaire d’Ernen (VS), il n’a pas seulement joué pour le FC Sion, mais a également entraîné ce club ainsi que Neuchâtel Xamax. En 1986, il faisait partie de l’équipe argentine championne du monde.

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