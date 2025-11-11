  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondial M17 L’adversaire de la Suisse en 16es de finale est connu

ATS

11.11.2025 - 20:08

La Suisse affrontera l'Egypte en 16es de finale de la Coupe du monde M17 au Qatar, vendredi ou samedi. Les jeunes Pharaons ont terminé au 3e du groupe E avec 4 points.

La Suisse affrontera l'Egypte en 16es de finale de la Coupe du monde M17.
La Suisse affrontera l'Egypte en 16es de finale de la Coupe du monde M17.
IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Keystone-SDA

11.11.2025, 20:08

L'équipe du sélectionneur Luigi Pisino partira avec les faveurs du pronostic, mais la méfiance sera de mise. L'Egypte a décroché son ticket grâce à sa victoire obtenue face à Haïti (4-1) et au nul arraché face au Venezuela (1-1), qui a terminé en tête du groupe E devant l'Angleterre.

La Suisse doit désormais composer sans son gardien titulaire, le Vaudois Théodore Pizarro, blessé à une cheville lundi face au Mexique et forfait pour le reste du tournoi.

Mondial M17. Coup dur pour la Suisse juste avant la phase finale

Mondial M17Coup dur pour la Suisse juste avant la phase finale

Les plus lus

Les collaborateurs d'une entreprise suisse de matelas en difficulté se confient
Une rentière AI a reçu trop peu d'argent pendant dix ans... à cause d'une erreur administrative
Trump revendique une «grande victoire» avec la fin du «shutdown»
Quelques 2500 fonctionnaires ont protesté dans les rues de Genève
Un proche de Zelensky accusé de corruption