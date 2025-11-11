La Suisse affrontera l'Egypte en 16es de finale de la Coupe du monde M17 au Qatar, vendredi ou samedi. Les jeunes Pharaons ont terminé au 3e du groupe E avec 4 points.

La Suisse affrontera l'Egypte en 16es de finale de la Coupe du monde M17. IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Keystone-SDA ATS

L'équipe du sélectionneur Luigi Pisino partira avec les faveurs du pronostic, mais la méfiance sera de mise. L'Egypte a décroché son ticket grâce à sa victoire obtenue face à Haïti (4-1) et au nul arraché face au Venezuela (1-1), qui a terminé en tête du groupe E devant l'Angleterre.

La Suisse doit désormais composer sans son gardien titulaire, le Vaudois Théodore Pizarro, blessé à une cheville lundi face au Mexique et forfait pour le reste du tournoi.