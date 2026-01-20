L'équipe de Suisse féminine inaugurera le nouveau stade du FC Lugano dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2027. Elle y affrontera Malte le 5 juin, a annoncé l'ASF mardi.

Il s'agira du cinquième match de cette campagne qualificative, que les Suissesses débuteront le 3 mars à Lausanne face à l'Irlande du Nord. Les joueuses de Rafel Navarro affronteront également la Turquie à Zurich le 14 avril, en plus des trois autres matches à l'extérieur.

Si elle ne termine pas dernière de son groupe, la Suisse participera à de périlleux barrages à l'automne. La phase finale de la Coupe du monde, qui réunira 32 équipes, aura lieu du 24 juin au 25 juillet 2027 au Brésil.