Qualifs Mondial 2027 Les Suissesses inaugureront le nouveau stade de Lugano

ATS

20.1.2026 - 11:58

L'équipe de Suisse féminine inaugurera le nouveau stade du FC Lugano dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2027. Elle y affrontera Malte le 5 juin, a annoncé l'ASF mardi.

L’équipe de Suisse féminine inaugurera le nouveau stade du FC Lugano (archive).
L’équipe de Suisse féminine inaugurera le nouveau stade du FC Lugano (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

Keystone-SDA

Il s'agira du cinquième match de cette campagne qualificative, que les Suissesses débuteront le 3 mars à Lausanne face à l'Irlande du Nord. Les joueuses de Rafel Navarro affronteront également la Turquie à Zurich le 14 avril, en plus des trois autres matches à l'extérieur.

Qualifs Mondial 2027. Les Suissesses joueront à Lausanne et Zurich

Qualifs Mondial 2027Les Suissesses joueront à Lausanne et Zurich

Si elle ne termine pas dernière de son groupe, la Suisse participera à de périlleux barrages à l'automne. La phase finale de la Coupe du monde, qui réunira 32 équipes, aura lieu du 24 juin au 25 juillet 2027 au Brésil.

