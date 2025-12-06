L'équipe de Suisse jouera ses trois matches de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 à 21h00, heure suisse. Le calendrier de la compétition a été confirmé samedi par la FIFA.

La sélection de Murat Yakin jouera bien les trois rencontres du tour préliminaire sur la côte ouest. IMAGO/STEINSIEK.CH

Comme annoncé la veille, la sélection de Murat Yakin jouera bien les trois rencontres du tour préliminaire sur la côte ouest des Etats-Unis et du Canada, à San Francisco, Los Angeles et Vancouver. Elles débuteront toutes à 12h00 heure locale, soit 21h00 en Suisse.

Granit Xhaka et ses coéquipiers entreront en lice le samedi 13 juin face au Qatar à Santa Clara, dans le stade de football américain des San Francisco 49ers. Ils affronteront ensuite le barragiste européen (Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles ou Bosnie-Herzégovine) à Inglewood le jeudi 18 juin, dans le stade ultramoderne de la région de Los Angeles.

Le troisième match face au Canada, pays-hôte, est agendé au mercredi 24 juin à Vancouver, dans le stade ayant accueilli les cérémonies d'ouverture et de clotûre des Jeux olympiques d'hiver 2010.

A noter que le match d'ouverture (Mexique – Afrique du Sud) et la finale auront également lieu à 21h00, heure suisse.

La composition des douze groupes Groupe A : Mexique, Corée du Sud, Afrique du Sud, vainqueur du barrage Europe D (Danemark, Macédoine du Nord, République tchèque ou Irlande)

Groupe B : Canada, Suisse , Qatar, vainqueur du barrage Europe A (Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles ou Bosnie-Herzégovine)

Groupe C : Brésil, Maroc, Ecosse, Haïti

Groupe D : Etats-Unis, Australie, Paraguay, vainqueur du barrage Europe C (Turquie, Roumanie, Slovaquie ou Kosovo)

Groupe E : Allemagne, Equateur, Côte d'Ivoire, Curaçao

Groupe F : Pays-Bas, Japon, Tunisie, vainqueur du barrage Europe B (Ukraine, Suède, Pologne ou Albanie)

Groupe G : Belgique, Iran, Egypte, Nouvelle-Zélande

Groupe H : Espagne, Uruguay, Arabie saoudite, Cap-Vert

Groupe I : France, Sénégal, Norvège, vainqueur du barrage FIFA 2 (Bolivie, Irak ou Suriname)

Groupe J : Argentine, Autriche, Algérie, Jordanie

Groupe K : Portugal, Colombie, Ouzbékistan, vainqueur du barrage FIFA 1 (Nouvelle-Calédonie, Jamaïque ou RD Congo)

Groupe L : Angleterre, Croatie, Panama, Ghana