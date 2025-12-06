  1. Clients Privés
Mondial 2026 Dates, lieux et horaires : le calendrier de la Nati est connu !

ATS

6.12.2025 - 19:11

L'équipe de Suisse jouera ses trois matches de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 à 21h00, heure suisse. Le calendrier de la compétition a été confirmé samedi par la FIFA.

La sélection de Murat Yakin jouera bien les trois rencontres du tour préliminaire sur la côte ouest.
IMAGO/STEINSIEK.CH

Keystone-SDA

06.12.2025, 19:11

06.12.2025, 19:13

Comme annoncé la veille, la sélection de Murat Yakin jouera bien les trois rencontres du tour préliminaire sur la côte ouest des Etats-Unis et du Canada, à San Francisco, Los Angeles et Vancouver. Elles débuteront toutes à 12h00 heure locale, soit 21h00 en Suisse.

Mondial 2026Canada, Qatar et un barragiste : la Suisse plutôt bien lotie !

Granit Xhaka et ses coéquipiers entreront en lice le samedi 13 juin face au Qatar à Santa Clara, dans le stade de football américain des San Francisco 49ers. Ils affronteront ensuite le barragiste européen (Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles ou Bosnie-Herzégovine) à Inglewood le jeudi 18 juin, dans le stade ultramoderne de la région de Los Angeles.

Le troisième match face au Canada, pays-hôte, est agendé au mercredi 24 juin à Vancouver, dans le stade ayant accueilli les cérémonies d'ouverture et de clotûre des Jeux olympiques d'hiver 2010.

Equipe de SuisseDécouvrez le maillot de la Nati pour la Coupe du monde !

A noter que le match d'ouverture (Mexique – Afrique du Sud) et la finale auront également lieu à 21h00, heure suisse.

La composition des douze groupes

  • Groupe A : Mexique, Corée du Sud, Afrique du Sud, vainqueur du barrage Europe D (Danemark, Macédoine du Nord, République tchèque ou Irlande)
  • Groupe B : Canada, Suisse, Qatar, vainqueur du barrage Europe A (Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles ou Bosnie-Herzégovine)
  • Groupe C : Brésil, Maroc, Ecosse, Haïti
  • Groupe D : Etats-Unis, Australie, Paraguay, vainqueur du barrage Europe C (Turquie, Roumanie, Slovaquie ou Kosovo)
  • Groupe E : Allemagne, Equateur, Côte d'Ivoire, Curaçao
  • Groupe F : Pays-Bas, Japon, Tunisie, vainqueur du barrage Europe B (Ukraine, Suède, Pologne ou Albanie)
  • Groupe G : Belgique, Iran, Egypte, Nouvelle-Zélande
  • Groupe H : Espagne, Uruguay, Arabie saoudite, Cap-Vert
  • Groupe I : France, Sénégal, Norvège, vainqueur du barrage FIFA 2 (Bolivie, Irak ou Suriname)
  • Groupe J : Argentine, Autriche, Algérie, Jordanie
  • Groupe K : Portugal, Colombie, Ouzbékistan, vainqueur du barrage FIFA 1 (Nouvelle-Calédonie, Jamaïque ou RD Congo)
  • Groupe L : Angleterre, Croatie, Panama, Ghana
La Nati dévoile son maillot pour la Coupe du monde

La Nati dévoile son maillot pour la Coupe du monde

L’équipe de Suisse de football a présenté ce mercredi son maillot domicile pour la Coupe du monde 2026. Un chandail rouge que portera également l’équipe féminine.

03.12.2025

