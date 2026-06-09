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Qualifs Mondial 2027 La Suisse domine puis se fait peur face à l’Irlande du Nord

ATS

9.6.2026 - 21:05

L'équipe de Suisse dames a terminé la première phase qualificative pour le Mondial 2027 sur un succès poussif. Déjà assurée de la 1re place de son groupe, elle s'est imposée 2-1 face à l'Irlande du Nord mardi à Lurgan.

Les Suissesses ont bouclé la première phase des qualifications vers le Mondial 2027 par une victoire.
Les Suissesses ont bouclé la première phase des qualifications vers le Mondial 2027 par une victoire.
ATS
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

09.06.2026, 21:05

10.06.2026, 08:20

Déjà victorieuse 2-0 face à cet adversaire lors du premier affrontement en mars, la sélection de Rafel Navarro a assuré l'essentiel sous la grisaille de Lurgan. Largement dominatrice en première mi-temps, la Suisse menait 2-0 à la pause.

Buteuse face à Malte vendredi, Géraldine Reuteler a profité d'une remise de Leila Wandeler pour ouvrir la marque à la 29e. Smilla Valloto a doublé la mise quatre minutes avant la fin de la première période.

Prochain rendez-vous à l'automne

Malgré la réduction du score d'Emily Cassap à la 85e, les Suissesses ont tenu bon en fin de rencontre pour offrir un succès à leur capitaine Lia Walti à l'occasion de sa 140e sélection en équipe nationale. Sa coéquipière à la Juventus Viola Calligaris était également à la fête, avec désormais 80 apparitions sous le maillot rouge à croix blanche.

A la faveur de ce 5e succès en 6 matches, les Helvètes bouclent ce premier tour qualificatif à la première place du groupe B2. Elles se mesureront à une équipe classée 2e ou 3e dans cette Ligue B lors du premier tour de barrage prévu cet automne. En cas de succès, il y aura encore un 2e tour sur leur route vers la Coupe du monde 2027 au Brésil.

Promotion validée, objectif atteint. Les Suissesses écrasent Malte et retrouvent la Ligue A

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