La sélection suisse M17 doit trouver un nouveau gardien titulaire pour la phase à élimination directe de la Coupe du monde M17 à Doha. Théodore Pizarro (SC Fribourg) s'est blessé à la cheville droite lundi lors du dernier match du tour préliminaire et sera absent pour le reste du Mondial.

Théodore Pizarro (en bleu) s'est blessé à la cheville droite lundi contre le Mexique. IMAGO/STEINSIEK.CH

Keystone-SDA ATS

C'est ce qu'a annoncé l'ASF. On ne sait pas encore qui remplacera Pizarro lors des seizièmes de finale (au plus tôt vendredi). Lundi contre le Mexique, c'est l'attaquant Nevio Scherrer (St-Gall) qui a gardé les buts, car les Suisses avaient déjà effectué tous leus changements.

Les papables sont Noah Brogli (Winterthour) et Kader Lionel Cherif (Young Boys) qui font partie de la sélection. Le Genevois Celestin Steimer (Servette) pourrait être appelé comme troisième gardien.