Mondial M17 La relève helvétique poursuit l’aventure en huitièmes !

ATS

14.11.2025 - 16:07

L'équipe de Suisse s'est qualifiée sans problème pour les 8es de finale du Mondial M17 au Qatar.

Jill Stiel a marqué le dernier des trois buts suisses face à l'Egypte
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.11.2025, 16:07

14.11.2025, 16:34

Les joueurs de Luigi Pisino ont battu l'Egypte 3-1 vendredi en 16e de finale. Ils se frotteront à l'Irlande ou au Canada mardi ou tour suivant.

Dominés en tout début de partie, les espoirs suisses ont rapidement pris les commandes grâce à une réussite du St-Gallois Nevio Scherrer (16e). Le 2-0, inscrit par le milieu du Lausanne-Sport Ethan Bruchez (39e) au terme d'une belle action collective, leur a permis de se mettre à l'abri avant la pause.

La messe était dite après le 3-0, Jill Stiel à la 58e. Propulsé titulaire dans la cage helvétique à la suite de la blessure du Vaudois Théodore Pizarro, le gardien de Winterthour Noah Brogli n'a été que peu sollicité. Il a néanmoins manqué le «clean sheet», l'Egypte sauvant l'honneur dans les arrêts de jeu.

