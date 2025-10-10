  1. Clients Privés
Suède - Suisse «La Suisse n'est plus celle qu'elle était avant» - Xhaka salue la nouvelle Nati

ATS

10.10.2025 - 23:57

Buteur sur penalty, Granit Xhaka a montré la voie à ses coéqupiers vendredi en Suède (2-0). Le capitaine et recordman de sélections l'affirme: l'équipe de Suisse a changé de statut ces derniers temps.

Die Nati im Glück: Schwedens Bergvall verstolpert Ball vor leerem Schweizer Tor

Die Nati im Glück: Schwedens Bergvall verstolpert Ball vor leerem Schweizer Tor

Die Schweiz zeigt gegen Schweden eine starke erste Halbzeit, hat kurz vor dem Pausenpfiff dann aber mächtig Glück, doch nicht hinten zu liegen. Schwedens Bergvall verstolpert den Ball vor dem leeren Schweizer Tor.

10.10.2025

Keystone-SDA

10.10.2025, 23:57

11.10.2025, 00:18

«La Suisse n'est plus celle qu'elle était avant», a lancé le Bâlois, on ne peut plus fier du succès de son équipe, lors de son passage en zone mixte. «Personne ne s'attendait à une telle entame, mais on a mérité de gagner ces trois matches» de qualification pour la Coupe du monde 2026.

Certes, la Suisse a bénéficié d'un peu de chance sur les deux grosses – et seules – occasions suédoises en première mi-temps (26e Isak, 43e Bergvall), mais comme l'a rappelé Xhaka, les Scandinaves aussi ont eu chaud en début de match. «Si Breel (Embolo) avait marqué sur le premier corner (réd: sa tête touche le poteau), le match aurait peut-être pris une autre tournure», a-t-il dit.

Qualifications Mondial 2026. Trois sur trois pour la Nati : les Suisses s'offrent la Suède !

Qualifications Mondial 2026Trois sur trois pour la Nati : les Suisses s’offrent la Suède !

«Les deux équipes ont eu un peu de chance en première mi-temps. Mais après la pause, on était clairement supérieurs», a repris le patron du milieu de terrain helvétique, (presque) toujours juste dans ses choix de passe vendredi à Solna, dans la banlieue de Stockholm. «On a mieux contrôlé le jeu et joué beaucoup plus simplement. C'est aussi ce qui nous a permis de marquer le 2-0.»

Premier penalty depuis 2016

A la 65e, c'est lui qui a débloqué la situation en transformant un penalty obtenu par l'entrant Djibril Sow. Cela faisait presque dix ans que le Bâlois n'avait plus tiré un penalty en équipe de Suisse. Et comme il l'a expliqué, ce n'était pas forcément prévu: «Il y a eu un accord avec Breel. Au début, il voulait tirer, puis on a décidé que je devais m'en charger».

Une bonne décision, puisque Xhaka n'a pas tremblé pour inscrire son 15e but en sélection et mettre la Suisse sur la voie royale d'une qualification pour le prochain Mondial nord-américain. «On sait ce dont on a besoin. On doit s'imposer en Slovénie et le Kosovo ne doit pas gagner ici (réd: en Suède)», a-t-il déclaré.

Mais les joueurs de Murat Yakin devront avant tout se concentrer sur eux-mêmes lundi à Ljubljana. «Si on joue comme aujourd'hui, je suis convaincu qu'on obtiendra quelque chose en Slovénie. La pression n'est pas de notre côté, elle est du côté de la Slovénie. On va maintenant se reposer, bien manger, bien dormir, et livrer une nouvelle grosse performance lundi», a promis Xhaka.

