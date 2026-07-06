La Coupe du monde 2026 se dispute à travers quatre fuseaux horaires. Alors que la Suisse n'en a pour l'instant connu qu'un seul, la Colombie va compléter le «Grand Chelem» avec ce 8e de finale.

Jhon Córdoba et la Colombie ont sillonné les Etats-Unis en long, en large et en travers.

«On le ressent bien sûr» La Suisse part-elle avec un avantage sur la Colombie ?

Dans un Mondial organisé dans trois pays, les longs déplacements sont pratiquement inévitables, surtout lorsqu'il s'agit de territoires aussi vastes que le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Lors de l'élaboration du calendrier, la FIFA a donc veillé à répartir les groupes en fonction des fuseaux horaires. Pour l'équipe de Suisse, cela signifie qu'elle dispute son cinquième match sur la côte ouest. La Colombie, en revanche, vit l'expérience exactement inverse.

Le tournoi des Cafeteros a commencé à Mexico et Guadalajara (UTC-6) avant un déplacement à Miami (UTC-4) pour leur dernier match de groupe. Après le 16e de finale à Kansas City (UTC-5), ils disputent désormais leur 8e de finale à Vancouver (UTC-7).

Depuis leur arrivée aux États-Unis, la Suisse a parcouru environ 7500 kilomètres, calculés à vol d'oiseau. La Colombie, elle, affiche un total de 12'600 kilomètres, soit plus de 5000 kilomètres de plus. Son dernier trajet, entre Kansas City et Vancouver (2530 km), a été particulièrement long, alors que la Suisse a pu rester en Colombie-Britannique après son 16e de finale.

«À chaque match, on ressent bien sûr la fatigue liée à tous ces déplacements», a reconnu l'attaquant colombien Luis Suarez. «Mais nous sommes des professionnels. Nous nous sommes entraînés avec une intensité maximale pour être prêts à répondre à ce type d'exigences.»

Les compositions probables de Suisse - Colombie Mardi, 22h (heure Suisse). Vancouver. Arbitre: Barton (SLV). Suisse: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo.

Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo. Colombie: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Puerta, Lerma, Jhon Arias; Rodriguez, Suarez, Diaz.

Côté suisse, Dan Ndoye s'est réjoui après le dernier match disputé à Vancouver de ne pas avoir à voyager avant le tour suivant. «J'espère que ce sera un avantage pour nous», a dit le Vaudois. Si la Suisse remporte ce duel, elle changera toutefois de fuseau horaire pour la première fois du tournoi. Un éventuel quart de finale se jouerait à Kansas City.