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Qualifs Mondial 2027 Les Suissesses pour s'assurer la première place de leur groupe

ATS

3.6.2026 - 16:25

L'équipe de Suisse féminine disputera ses deux derniers matches de qualification pour la Coupe du monde vendredi et mardi soir. Des victoires contre Malte et l'Irlande du Nord sont impératives.

L'équipe de Suisse féminine va disputer deux matches capitaux en vue du Mondial 2027.
L'équipe de Suisse féminine va disputer deux matches capitaux en vue du Mondial 2027.
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.06.2026, 16:25

La Suisse affrontera Malte à Lugano vendredi. Classée 25e mondiale, elle doit absolument s'imposer face à des visiteuses 66 places derrière. Elle devra également prendre les trois points contre l'Irlande du Nord mardi. «Nous voulons remporter le groupe», déclare Alayah Pilgrim.

Une victoire vendredi assurerait non seulement la promotion en Ligue A de la Ligue des Nations, mais aussi la première place du groupe. Cela faciliterait grandement la suite des qualifications pour la Coupe du monde, du moins dans un premier temps.

Un parcours semé d'embûches

Seuls les quatre vainqueurs de groupe de la Ligue A sont directement qualifiés pour le Mondial. Tous les autres pays devront passer par deux tours de barrages. Au premier tour, qui se déroule en octobre, la Suisse, en tant que première de son groupe, affronterait une équipe classée deuxième ou troisième de la Ligue B. Des équipes généralement considérées comme plus faibles.

Qualifs Mondial 2027. La Suisse perd deux points précieux en Turquie

Qualifs Mondial 2027La Suisse perd deux points précieux en Turquie

Si la Turquie, actuellement à trois points de la Suisse, la dépasse, le parcours se compliquera au premier tour des barrages. Dans ce cas, l'équipe menée par sa capitaine Lia Wälti affrontera soit l'une des quatre équipes classées quatrièmes de la Ligue A, soit le premier de son groupe en Ligue B. Les vainqueurs du premier tour des barrages s'affronteront au second tour. Il est donc fort probable que la Suisse – première de son groupe ou non – doive affronter une grande nation à ce stade. Après ces matches, la Suisse pourrait même encore passer par les barrages intercontinentaux.

Inauguration du nouveau stade

Mais Ana-Maria Crnogorcevic ne souhaite pas se projeter aussi loin à seulement deux jours du match contre Malte, même si elle ne cache pas son désir de qualifier la Suisse pour la Coupe du Monde. «L’objectif est désormais de prendre six points. On verra ensuite ce que le tirage au sort nous réserve et quels adversaires nous affronterons», a déclaré la joueuse détentrice du record de buts en équipe nationale lors d’une conférence de presse mercredi.

Pour l'instant, cependant, tous les regards sont tournés vers le match au Tessin, où les Suissesses inaugureront le nouveau stade de Lugano. Un «grand honneur», comme l’a souligné Crnogorcevic. Riola Xhemaili partage cet avis: «Je trouve formidable que nous, l'équipe nationale féminine, ayons l’opportunité d’inaugurer le stade. J’espère que le public sera nombreux.»

Et selon Xhemaili, les joueuses attendent également ce match avec impatience, car elles jouent rarement à Lugano. Comme l'indique l'ASF, cela fait 20 ans que l’équipe nationale n’a pas joué au Tessin.

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