Football Buts magnifiques ! La Suisse réalise un festival offensif en Ecosse

ATS

28.10.2025 - 22:47

Carton plein pour la Suisse ! Quatre jours après leur succès 1-0 devant le Canada à Lucerne, les Suissesses se sont imposées 4-3 à Dunfermline face à l’Ecosse.

Keystone-SDA

28.10.2025, 22:47

28.10.2025, 22:50

Dans une rencontre très enlevée, la Suisse doit cette victoire à un doublé de Sydney Schertenleib et à des réussites d’Iman Beney et de Smilla Vallotto. La question désormais est de savoir si ce festival offensif en Ecosse aura une suite pour Pia Sundhage, dont le contrat à la tête de la sélection n’a pas encore été reconduit. Les deux succès remportés lors de ce rassemblement d’octobre ont sans doute renforcé son crédit.

Les Suissesses ont témoigné d’un réel brio devant la cage adverse. Les réussites inscrites par Iman Beney, sa première en sélection, et de Smilla Vallotto soulignent aussi une efficience retrouvée dans le dernier geste. La joueuse de Manchester City a signé le 3-2 sur un service en or de Géraldine Reuteler pour prendre de revers la défense écossaise. Celle de Wolfsburg a, pour sa part, armé une frappe magnifique pour le 4-2.

Ecosse - Suisse. La dernière danse de Pia Sundhage avec la Nati ?

Ecosse - SuisseLa dernière danse de Pia Sundhage avec la Nati ?

Archive sur l’équipe de Suisse

Iman Beney: «On ressent l'effet positif de l'Euro»

Iman Beney: «On ressent l'effet positif de l'Euro»

Après l’euphorie de l’Euro de football et sa signature à Manchester City, l’attaquante romande Iman Beney a changé de statut. Mais pour elle, cela ne change rien sur le terrain.

22.10.2025

