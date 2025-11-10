L’équipe de Suisse s’est assuré la première place de son groupe à la Coupe du monde M17. Elle a remporté son troisième match contre le Mexique lundi au Qatar (3-1).

Mladen Mijajlovic a inscrit un doublé pour la Suisse. IMAGO/Naushad

Keystone-SDA ATS

Déjà qualifiés pour la phase à élimination directe, les joueurs du sélectionneur Luigi Pisino ont terminé la phase de groupes sur une bonne note. Ils devraient ainsi affronter en 16es de finale un adversaire plutôt abordable.

Victorieuse de la Côte d’Ivoire (4-1) avant d’être tenue en échec par la Corée du Sud (0-0), la Suisse a assuré son succès contre le Mexique en première mi-temps. Mladen Mijajlovic (17e) et un but contre son camp mexicain (20e) ont mis les Rougets sur orbite, alors que Lucernois Nico Lazri avait raté un penalty à la 10e.

Le Mexique a bien réduit la marque après le thé (56e), mais Mijajlovic s'est offert un doublé deux minutes plus tard pour assurer le succès helvétique. Le jeune joueur du SC Fribourg, qui évolue au poste de no 10, a été dans tous les bons coups lundi.