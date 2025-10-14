L'équipe de Suisse M21 a eu chaud en qualifications pour l'Euro M21. A Torshavn, les jeunes Helvètes ont sué avant de battre les Iles Féroé 3-1.

Sascha Stauch et ses joueurs ne sont pas tombés dans le piège féroïen. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Il y a eu cette réussite de Josephsen à la 77e et certains ont dû se dire que la Suisse allait rentrer avec un seul point. Voire zéro. Les Féroïens ont exulté...l'espace d'une minute. Une action construite avec des joueurs qui se projettent et Liam Chipperfield qui expédie une puissante frappe du gauche hors de portée du gardien pour soulager toute une équipe.

Puis ce même Chipperfield quelques minutes plus tard qui entre dans la surface et se fait stopper irrégulièrement pour un penalty transformé en deux temps par Bajrami.

Avant ce coup d'accélérateur salvateur, les hommes de Sascha Stauch ont plutôt ronronné, heureux et (trop) confiants qu'ils étaient après l'ouverture du score de Kacuri.

Ce succès permet en outre à la Suisse de remonter à la 2e place du groupe C avec 7 points en trois matches. La France suit avec 6 points en deux matches et un goal average de 12-1.