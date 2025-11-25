La Suisse dans le pot 2 : ses potentiels adversaires connus

La Suisse figurera dans le pot 2 lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026. La compétition se déroulera aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

La Suisse figurera dans le pot 2 lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le tirage sera effectué le vendredi 5 décembre à Washington dès 18h00, heure suisse. La sélection de Murat Yakin sait déjà qu'elle ne pourra pas affronter les autres pays placés dans le même chapeau, à savoir la Croatie, le Maroc, la Colombie, l'Uruguay, le Japon, le Sénégal, l'Iran, la Corée du Sud, l'Equateur, l'Australie et l'Autriche.

Outre les trois pays organisateurs, les têtes de série seront l'Argentine, tenante du titre, l'Espagne championne d'Europe, la France, l'Angleterre, le Brésil, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne.

La Norvège à éviter

Des adversaires potentiellement dangereux pourront se trouver dans les pots 3 et 4. On pense notamment à la Norvège d'Erling Haaland (pot 3) ou l'Italie, qui espère se qualifier en mars via les play-off. Ceux-ci désigneront les onze derniers participants.

Le 5 décembre, la FIFA répartira les équipes en douze groupes (de A à L), en piochant d'abord dans le pot 1 puis le 2, le 3 et le 4. Il ne pourra y avoir qu'un pays par Confédération dans chaque groupe, sauf pour l'UEFA avec deux au maximum.

Une nouveauté: l'Argentine et l'Espagne, têtes de série no 1 et 2, ne pourront s'affronter qu'en finale pour autant qu'elles finissent en tête de leur groupe. La France et l'Angleterre, no 3 et 4, seront aux prises seulement dès les demi-finales, là aussi si elles remportent leur groupe.

Les pots pour le tirage au sort du Mondial 2026 Chapeau 1 : Canada, Mexique, Etats-Unis, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne.

Chapeau 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse , Japon, Sénégal, Iran, Corée du Sud, Equateur, Autriche, Australie.

Chapeau 3 : Norvège, Panama, Egypte, Algérie, Ecosse, Paraguay, Tunisie, Côte d'Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Arabie saoudite, Afrique du Sud.

Chapeau 4 : Jordanie, Cap Vert, Ghana, Curaçao, Haiti, Nouvelle-Zélande, UEFA play-off A (Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles, Bosnie-Herzégovine), UEFA play-off B (Ukraine, Suède, Pologne, Albanie), UEFA play-off C (Turquie, Roumanie, Slovaquie, Kosovo), UEFA play-off D (Danemark, Macédoine du Nord, Tchéquie, Irlande), FIFA play-off 1 (Nouvelle-Calédonie, Jamaïque, RD Congo), FIFA play-off 2 (Bolivie, Suriname, Irak). Montre plus

