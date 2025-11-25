  1. Clients Privés
Mondial 2026 La Suisse dans le pot 2 : ses potentiels adversaires connus

ATS

25.11.2025 - 19:36

La Suisse figurera dans le pot 2 lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026. La compétition se déroulera aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

La Suisse figurera dans le pot 2 lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026.
La Suisse figurera dans le pot 2 lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026.
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.11.2025, 19:36

25.11.2025, 19:41

Le tirage sera effectué le vendredi 5 décembre à Washington dès 18h00, heure suisse. La sélection de Murat Yakin sait déjà qu'elle ne pourra pas affronter les autres pays placés dans le même chapeau, à savoir la Croatie, le Maroc, la Colombie, l'Uruguay, le Japon, le Sénégal, l'Iran, la Corée du Sud, l'Equateur, l'Australie et l'Autriche.

Mondial 2026. Polémiques balayées et union sacrée : la qualif’ de la Nati en cinq points

Mondial 2026Polémiques balayées et union sacrée : la qualif’ de la Nati en cinq points

Outre les trois pays organisateurs, les têtes de série seront l'Argentine, tenante du titre, l'Espagne championne d'Europe, la France, l'Angleterre, le Brésil, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne.

La Norvège à éviter

Des adversaires potentiellement dangereux pourront se trouver dans les pots 3 et 4. On pense notamment à la Norvège d'Erling Haaland (pot 3) ou l'Italie, qui espère se qualifier en mars via les play-off. Ceux-ci désigneront les onze derniers participants.

Qualifs Mondial 2026. La route de l’Italie est tracée : les affiches des barrages connues !

Qualifs Mondial 2026La route de l’Italie est tracée : les affiches des barrages connues !

Le 5 décembre, la FIFA répartira les équipes en douze groupes (de A à L), en piochant d'abord dans le pot 1 puis le 2, le 3 et le 4. Il ne pourra y avoir qu'un pays par Confédération dans chaque groupe, sauf pour l'UEFA avec deux au maximum.

Une nouveauté: l'Argentine et l'Espagne, têtes de série no 1 et 2, ne pourront s'affronter qu'en finale pour autant qu'elles finissent en tête de leur groupe. La France et l'Angleterre, no 3 et 4, seront aux prises seulement dès les demi-finales, là aussi si elles remportent leur groupe.

Les pots pour le tirage au sort du Mondial 2026

  • Chapeau 1 : Canada, Mexique, Etats-Unis, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne.
  • Chapeau 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, Iran, Corée du Sud, Equateur, Autriche, Australie.
  • Chapeau 3 : Norvège, Panama, Egypte, Algérie, Ecosse, Paraguay, Tunisie, Côte d'Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Arabie saoudite, Afrique du Sud.
  • Chapeau 4 : Jordanie, Cap Vert, Ghana, Curaçao, Haiti, Nouvelle-Zélande, UEFA play-off A (Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles, Bosnie-Herzégovine), UEFA play-off B (Ukraine, Suède, Pologne, Albanie), UEFA play-off C (Turquie, Roumanie, Slovaquie, Kosovo), UEFA play-off D (Danemark, Macédoine du Nord, Tchéquie, Irlande), FIFA play-off 1 (Nouvelle-Calédonie, Jamaïque, RD Congo), FIFA play-off 2 (Bolivie, Suriname, Irak).
Montre plus

