La Suisse va-t-elle à nouveau perdre un de ses joyaux ?

Mladen Mijajlovic réalise actuellement de belles performances avec la Suisse lors de la Coupe du Monde M17 au Qatar. La Fédération serbe de football s'intéresserait également au jeune meneur de jeu helvétique. L'ASF risque-t-elle de perdre son prochain grand talent ?

Mladen Mijajlovic est l’un des grands artisans du succès suisse à la Coupe du monde M17. IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Syl Battistuzzi Syl Battistuzzi

L'équipe nationale suisse impressionne lors de la Coupe du Monde M17 de la FIFA au Qatar. Les hommes de Luigi Pisino se sont qualifiés pour la phase à élimination directe en terminant à la première place de leur groupe et ont notamment battu l'Égypte 3-1 en 16es de finale. La Suisse poursuit son parcours face à l'Irlande ce mardi (à 15h45) en 8es de finale.

L'un des principaux artisans de ces succès est Mladen Mijajlovic. Le milieu offensif, doté d'une excellente technique, a été impliqué dans trois buts en quatre apparitions jusqu'à présent – et ce joueur au talent exceptionnel a été élu deux fois homme du match lors de la phase de groupes.

Le jeune homme de 17 ans a également fait étalage de son talent en club. Après un passage à Zofingen, Mijajlovic a rejoint le centre de formation d'Aarau, avant de signer au SC Fribourg l'été dernier. En neuf apparitions avec l'équipe des moins de 19 ans, il a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives.

«Footballeur de classe mondiale»

Il n'est donc pas surprenant de voir la Fédération serbe de football être intéressée par ce joueur possédant la double nationalité, comme le rapporte «Kicker». Perdre ce «footballeur de classe mondiale» (selon la presse serbe) serait un coup dur pour la Fédération suisse de football (ASF).

Pour rappel, l’équipe nationale a récemment dû faire face aux départs d'Albian Hajdari et de Leon Avdullahu, tous deux partis au Kosovo. Eman Kospo a lui aussi opté pour la Bosnie plutôt que la Nati.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).