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Qualifs Mondial dames La Suisse veut finir en beauté contre l’Irlande du Nord

ATS

9.6.2026 - 04:00

L'équipe de Suisse dames conclut la première phase des qualifications pour le Mondial 2027 mardi. Elle se frottera à l'Irlande du Nord dès 19h à Lurgan.

Sydney Schertenleib et la Suisse affrontent l'Irlande du Nord mardi pour conclure la 1re phase des qualifications du Mondial.
Sydney Schertenleib et la Suisse affrontent l'Irlande du Nord mardi pour conclure la 1re phase des qualifications du Mondial.
ats

Keystone-SDA

09.06.2026, 04:00

09.06.2026, 07:22

Les joueuses du coach Rafel Navarro joueront l'esprit libéré face à une équipe qu'elles avaient battue 2-0 à Lausanne lors de la 1re journée. Le large succès (6-1) obtenu vendredi à Lugano face à Malte leur assurent le 1er rang du groupe B2 et la promotion en Ligue A de la Ligue des nations.

Mais les Suissesses, qui n'ont égaré que deux points dans cette poule – en Turquie où elles avaient concédé le nul en fin de match, auront tout intérêt à s'imposer mardi. Les points obtenus dans la phase de groupe sont déterminants pour désigner les têtes de série des barrages, prévus sur deux tours cet automne. La Suisse affrontera au 1er tour le 2e ou le 3e d'une poule de la Ligue B.

Promotion validée, objectif atteint. Les Suissesses écrasent Malte et retrouvent la Ligue A

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