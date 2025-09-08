  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Qualifs Mondial 2026 La Tunisie qualifiée après sa victoire contre la Guinée équatoriale

ATS

8.9.2025 - 17:15

La Tunisie s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2026. Elle a assuré son billet pour les Etats-Unis, le Mexique et le Canada à la faveur de son succès 1-0 devant la Guinée Equatoriale.

Après le Maroc, la Tunisie s'est qualifié pour le Mondial 2026.
Après le Maroc, la Tunisie s'est qualifié pour le Mondial 2026.
EPA

Keystone-SDA

08.09.2025, 17:15

08.09.2025, 18:03

Sous la pluie de Malabo, les Tunisiens se sont imposés grâce à une réussite dans le temps additionnel de Mohamed Ali ben Romdhane. Le joueur d'Al-Ahly a libéré les siens à la... 94e minute. A noter que le Servettien Dylan Bronn a disputé l'intégralité de la rencontre au coeur de la défense tunisienne.

La Tunisie est la 18e nation qualifiée pour le Mondial, la deuxième d'Afrique après le Maroc qui avait obtenu vendredi son billet.

Les plus lus

«Je suis innocent», affirme l'ex-anesthésiste de Besançon
Macron nommera un successeur à Bayrou «dans les prochains jours»
Trump devra payer 83 millions de dollars pour diffamation
Scandale dans le ski suisse : un coach juniors dans de sales draps
L'Assemblée nationale renverse le gouvernement de François Bayrou
Apples: un conducteur renverse la femme qu'il venait de déposer