La Turquie s'est imposée 1-0 contre la Roumanie en demi-finale des barrages de qualification au Mondial 2026 de la Zone Europe jeudi à Istanbul. Elle jouera sa participation à la Coupe du monde mardi en Slovaquie ou au Kosovo.

Succès clé pour la Turquie, encore un pas vers le Mondial. EPA

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Dans le stade habituel du club de Besiktas, les Turcs se sont fait peur mais ont réussi à conserver l'avantage acquis grâce à un but du latéral Ferdi Kadioglu (53e), servi parfaitement par le milieu de terrain du Real Madrid Arda Güler.

Les Turcs se déplaceront chez les Slovaques ou les Kosovars, qui s'affrontent ce soir à 20h45, pour la finale de la «voie C» des barrages de qualification de la zone Europe, dont le vainqueur compostera son billet pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique (11 juin – 19 juillet).

La Turquie n'a plus participé au Mondial depuis l'édition 2002, où elle avait obtenu la médaille de bronze.