Défaite en Slovaquie L’Allemagne sermonnée : «Ça ne suffit pas, à aucun niveau»

Nicolas Larchevêque

5.9.2025

«Je fais confiance à mes joueurs, mais chacun doit comprendre que jouer avec le frein et gagner un tiers des duels, ça ne suffit pas», a pesté le sélectionneur de l'Allemagne, Julian Nagelsmann, jeudi au micro du diffuseur ARD.

L'Allemagne s'est mise dans une position inconfortable jeudi en Slovaquie.
L’Allemagne s’est mise dans une position inconfortable jeudi en Slovaquie.
IMAGO/Sch¸ler

Agence France-Presse

05.09.2025, 08:10

Pour son premier match de qualifications pour le Mondial 2026, l'Allemagne s'est inclinée 2-0 face à la Slovaquie et se met dans une position inconfortable d'entrée, dans l'obligation de s'imposer dimanche à Cologne contre l'Irlande du Nord.

Qualifications Mondial 2026. Séisme en Slovaquie : l'Allemagne battue pour son entrée !

Qualifications Mondial 2026Séisme en Slovaquie : l’Allemagne battue pour son entrée !

«Peut-être que l'on doit moins se concentrer sur la qualité, mais sur des joueurs qui sont prêts à tout donner sur le terrain», a estimé Julian Nagelsmann au micro de la télévision publique ARD. «Je fais confiance à mes joueurs, mais chacun doit comprendre que jouer avec le frein et gagner un tiers des duels, ça ne suffit pas, à aucun niveau», a ajouté le sélectionneur de l'Allemagne.

«Gagner les duels, c'est la base en foot. Les joueurs qui peuvent et arrivent à remporter les duels dans leurs clubs, doivent aussi vouloir le faire en sélection. Ce n'était pas le cas ce soir», a estimé le directeur sportif de la Mannschaft, Rudi Völler. «Si nous jouons comme aujourd'hui, on ne se qualifiera pas. Tout le monde doit ressentir ce qui est en jeu», a prévenu le capitaine allemand Joshua Kimmich, au micro de l'ARD.

«Ce n'était pas l'Allemagne»

«Pour moi, ce n'était pas l'Allemagne. Si on joue comme ça, on peut l'oublier», a estimé le champion du monde 2014 Bastian Schweinsteiger, consultant sur ARD, à propos de la qualification pour le Mondial. «Absolument», a approuvé Nagelsmann, alors que l'Allemagne n'a manqué que deux fois la Coupe du monde en 22 éditions.

«Il faut que tout le monde comprenne simplement que nous devons aborder un tel match - même si cela semble totalement stupide - comme une demi-finale de Ligue des Champions», a insisté le sélectionneur. «Nous avons maintenant encore cinq matches, nous devons tous les gagner, et nettement. Sinon, nous jouerons uniquement les barrages. Si c'est ce que nous voulons, alors il faut jouer de cette manière», a-t-il conclu.

L’Allemagne doit finir à la première place du groupe à quatre avec la Slovaquie, l'Irlande du Nord et le Luxembourg pour se qualifier pour le Mondial. Sinon, elle devra passer par les barrages en mars.

