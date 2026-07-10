Le prodige de la Roja Lamine Yamal «nous ouvre des espaces» quand il n'est pas directement décisif lors du Mondial, a noté son coéquipier Dani Olmo, avant le quart de finale de l'Espagne face à la Belgique vendredi à Los Angeles.

Arrivé blessé en début de tournoi, Lamine Yamal semble monter en puissance, même s'il n'a inscrit qu'un seul but, face à l'Arabie saoudite (4-1) au premier tour. «Je le vois bien jouer, avec confiance, être de mieux en mieux, avec envie», a assuré lors d'une conférence de presse Olmo, qui côtoie aussi l'attaquant de 18 ans au FC Barcelone.

«Il nous apporte énormément avec ses dribbles et sa présence. Quand il hérite du ballon, il attire deux ou trois adversaires, ce qui nous ouvre des espaces. Il sait marquer ou passer, ce qu'il fait depuis le début de sa jeune carrière, et même quand ce n'est pas le cas, il apporte une aide précieuse.»

Après avoir débuté la compétition sur le banc, Olmo s'est imposé comme titulaire dans la phase à élimination directe, contre l'Autriche (3-0) puis le Portugal (1-0).

«Dans ma vie et ma carrière ça a toujours été ainsi, j'ai toujours eu besoin de prouver ma valeur, mais ce n'est pas un problème», a-t-il commenté à propos de son temps de jeu.

Oeuvre collective

Olmo (28 ans) a aussi salué le travail collectif de la Roja, qui n'a toujours pas encaissé de but après cinq rencontres, ne concédant au total que six tirs cadrés.

«Dans notre équipe, tout le monde attaque et tout le monde défend. L'entraîneur dit que le premier défenseur, c'est le numéro neuf, et que les autres doivent suivre. Notre ligne défensive a été incroyable, c'est historique. On est aussi heureux pour (le gardien) Unai Simon. S'il réussit un ‹clean sheet›, ça nous rapproche de la victoire».

Olmo a aussi évoqué la Belgique, «une équipe très complète avec l'un des meilleurs gardiens du monde (Thibaut Courtois, ndlr), si ce n'est le meilleur. Ils ont le cuir épais, ils ont réussi à renverser (le Sénégal, 3-2 en 16es) et ils ont des joueurs capables de faire la différence.»