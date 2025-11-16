  1. Clients Privés
Mondial 2026 Laminée par la Norvège, l’Italie devra se coltiner un périlleux barrage !

Gregoire Galley

16.11.2025

Il n'y a pas eu de séisme à Milan. La Norvège a comme prévu composté son billet pour la phase finale, mettant un point d'honneur à s'imposer 4-1.

L’Italie de Nicolo Barella a subi la loi de la Norvège à Milan.
L’Italie de Nicolo Barella a subi la loi de la Norvège à Milan.
IMAGO/LaPresse

Keystone-ATS

16.11.2025, 22:54

Erling Haaland et ses coéquipiers jouaient certes sur du velours, les Italiens devant s'imposer avec neuf buts d'écart pour les déloger.

La Squadra azzurra a réussi une bonne entame, ouvrant le score dès la 11e par Esposito. Elle n'a toutefois pas su enchaîner face à un adversaire très discipliné en défense.

Les Norvégiens ont égalisé par Nusa (63e) avant d'assommer leurs rivaux, évidemment par Haaland (78e/80e) puis Larsen (93e). Ils ont ainsi pleinement mérité leur qualification - leur première depuis 1998 -, alors que l'Italie devra s'en remettre aux play-off.

Football. Le Portugal réalise un festival et valide son billet pour le Mondial

FootballLe Portugal réalise un festival et valide son billet pour le Mondial

