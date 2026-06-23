Ancien chouchou du public au FC Bâle, le Canadien Liam Millar s'apprête à affronter la Suisse au Mondial. Il évoque les forces de son équipe et ses soirées «gaming» avec son ancien coéquipier Dan Ndoye.

L'ailier ontarien avait quitté le club rhénan en 2024 après deux saisons en Super League et une passée en prêt à Preston. Il a rejoint Hull City, avec qui il vient de fêter une promotion en Premier League anglaise à l'issue d'une fin de saison excitante.

«La montée représenterait tout pour moi. C'est précisément pour cela que je suis venu à Hull, pour pouvoir jouer en Premier League», confiait-il en mai à Keystone-ATS.

Mercredi à Vancouver (21h00 en Suisse), le Canada et la Suisse se disputeront la première place du groupe. «Sur le papier, la Suisse est favorite», reconnaît Millar. Mais il estime que son équipe possède également un fort potentiel. «Nous avons énormément d'énergie. Nous aimons presser, courir et jouer avec intensité.»

Soirées gaming avec Dan

Millar se réjouit particulièrement de retrouver ses anciens coéquipiers Zeki Amdouni et Dan Ndoye. Sous les couleurs du FC Bâle, le trio avait atteint les demi-finales de la Conference League. Désormais, les trois joueurs évoluent en Angleterre.

Il avait brièvement échangé avec le Genevois après sa rupture des ligaments croisés, lui qui avait vécu une expérience similaire. Avec le Vaudois, en revanche, les contacts sont quasi-quotidiens. «Dan est devenu un très bon ami. Nous jouons presque tous les soirs ensemble en ligne.»

Les deux hommes ont notamment suivi le barrage entre la Bosnie-Herzégovine et l'Italie en soutenant Riccardo Calafiori. «Si l'Italie s'était également qualifiée, il y aurait eu plusieurs retrouvailles bâloises dans ce groupe». L'Italien, qui joue aujourd'hui à Arsenal, est aussi passé par la cité rhénane.

Il y aura tout de même une réunion d'anciens Bâlois, et Liam Millar espère évidemment qu'elle se conclura par un succès canadien. Il compte aussi sur l'avantage du terrain: «Je pense que cela peut vraiment faire la différence dans les moments difficiles. Quand 50'000 personnes sont dans le stade pour vous encourager, c'est un énorme atout.»