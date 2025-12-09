  1. Clients Privés
Football L'Arabie saoudite va faire «tout son possible» pour recruter Salah

Clara Francey

9.12.2025

L'Arabie saoudite va faire «tout son possible» pour recruter dès le mercato hivernal la star égyptienne Mohamed Salah, en conflit avec son club de Liverpool, a affirmé mardi à l'AFP une source au sein du Fonds d'investissement public (PIF), qui contrôle plusieurs clubs du royaume.

Mohamed Salah est écarté du groupe de Liverpool.
Mohamed Salah est écarté du groupe de Liverpool.
IMAGO/Propaganda Photo

Agence France-Presse

09.12.2025, 14:45

«Nous suivons de près la situation de Salah», a indiqué sous couvert d'anonymat cette source au fait du dossier, en référence au contentieux entre les Reds et l'ailier égyptien, écarté du groupe retenu pour le match de Ligue des champions ce mardi soir contre l'Inter Milan.

Mo Salah allume Arne Slot. «D’après ce que je vois, quelqu’un ne veut pas de moi dans le club»

Mo Salah allume Arne Slot«D’après ce que je vois, quelqu’un ne veut pas de moi dans le club»

«Nous pensons qu'il y a une possibilité pour un transfert, que ce soit sous forme de prêt ou d'achat», a-t-elle précisé.

S'il n'y a «pas encore de négociations ou de discussions directes avec le club», a noté la même source, il existe selon elle une volonté d'aboutir dès le mercato hivernal, soit ce mois de janvier.

En difficulté sportive, Mohamed Salah, 33 ans, a effectué une sortie médiatique incendiaire samedi après un match de championnat à Leeds (3-3), où il avait été placé sur le banc des remplaçants au coup d'envoi pour la troisième fois d'affilée.

Premier League. «Le club m'a jeté en pâture» - Mohamed Salah tacle Liverpool !

Premier League«Le club m'a jeté en pâture» - Mohamed Salah tacle Liverpool !

Il avait décrit auprès de journalistes une situation «pas acceptable», dénoncé des «promesses» non tenues et assuré n'avoir «plus aucune relation» avec l'entraîneur Arne Slot.

Ces tensions sont encore montées d'un cran lundi avec son absence du groupe de 19 joueurs retenus pour le déplacement à Milan. Mis à l'écart, le joueur s'est montré mardi sur les réseaux sociaux seul au centre d'entraînement des Reds.

Arne Slot recadre Mo Salah. «Il peut penser ce qu'il pense, mais il n'a pas à le partager aux médias»

Arne Slot recadre Mo Salah«Il peut penser ce qu'il pense, mais il n'a pas à le partager aux médias»

Samedi, il avait laissé entendre que la réception de Brighton le week-end prochain pourrait être son dernier match avec Liverpool.

«Tous les joueurs traversent des périodes de haut et de bas. Salah n'a que 33 ans et il a encore beaucoup à offrir ici», en Arabie saoudite, a de son côté estimé la source au sein du PIF, fonds souverain qui détient 75% des parts d'Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli et Al-Ittihad.

L'intérêt pour le capitaine de la sélection égyptienne dépasse toutefois ces seuls clubs, a affirmé cette source, citant ainsi Al-Qadisiyah, propriété du géant pétrolier saoudien Aramco. «Salah est une star du football appréciée dans le monde entier et il apporterait énormément à la Saudi Pro League», a-t-elle encore commenté.

Plusieurs joueurs vedettes ont rejoint le championnat saoudien ces derniers années, à l'instar du Portugais Cristiano Ronaldo, 40 ans, qui évolue depuis 2023 à Al-Nassr.

