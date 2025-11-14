  1. Clients Privés
Match amical L’Argentine s’impose en Angola avec Messi en buteur

ATS

14.11.2025 - 20:50

L'Argentine, portée par Lionel Messi auteur d'un but, s'est imposée contre l'Angola (2-0) en match amical vendredi à Luanda. Cette rencontre a été organisée dans le cadre des festivités du 50e anniversaire de l'indépendance du pays d'Afrique australe.

Messi a marqué vendredi face à l'Angola.
Messi a marqué vendredi face à l'Angola.
EPA

Keystone-SDA

14.11.2025, 20:50

14.11.2025, 21:04

Les champions du monde en titre n'ont pas eu à forcer leur talent pour battre une équipe angolaise qui émarge au 89e rang du classement FIFA. L'attaquant de l'Inter Milan Lautaro Martinez, bien servi en profondeur par Messi, a ouvert le score d'une frappe au ras du sol peu avant la pause (44e).

Puis, El Toro s'est mué en passeur en décalant son capitaine pour le but du break après un renvoi de la défense angolaise dans l'axe (82e). Les deux buteurs ont été remplacés en fin de match, le Strasbourgeois Joaquín Panichelli, meilleur buteur de Ligue 1, prenant la place de La Pulga pour honorer sa première sélection.

Déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2026, l'Albiceleste n'avait qu'un seul match de préparation dans cette trêve internationale après l'annulation d'une autre rencontre amicale contre l'Inde. La venue des Argentins à Luanda a coûté quelque 12 millions d'euros au gouvernement, selon des informations de presse, ce qui a suscité une vive polémique dans un pays en proie à une crise économique larvée.

