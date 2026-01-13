L'AS Rome a chuté mardi en 8e de finale de la Coupe d'Italie en s'inclinant face à Torino (3-2) devant son public malgré un but d'un prodige de 16 ans, Antonio Arena.

Mario Hermoso et la Roma ont perdu contre Torino. IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse Gregoire Galley

Menée depuis la 35e minute, la Roma a égalisé au retour des vestiaires grâce à Mario Hermoso (46e), mais le Torino a repris l'avantage, cette fois définitivement, grâce à Che Adams pour son deuxième but de la soirée.

Gian Piero Gasperini a alors décidé de lancer Antonio Arena, un avant-centre né en Australie qui représente l'Italie dans les sélections de jeunes depuis 2025.

Pour ses grands débuts sous le maillot de la Roma, Arena a fait exploser le Stade olympique en égalisant de la tête sur son premier ballon (82e). Mais la joie des tifosi romains a été de courte durée: Emirhan İlkhan a redonné l'avantage au Torino, cette fois définitivement (90e).

En quarts de finale dans un mois, le Torino aura fort à faire puisqu'il défiera à San Siro l'Inter Milan, actuel leader du Championnat d'Italie qui a surclassé (5-1) Venise, dernier pensionnaire de 2e division en lice.

Cette élimination de la Roma confirme ses difficultés du moment. Les Giallorossi, passés briévement en tête de la Serie A après la 12e journée, ont perdu quatre de leurs huit derniers matches de championnat.

Le dernier 8e de finale opposera mardi prochain la Fiorentina, relégable, à Côme qui rêce d'Europe. Le vainqueur de ce duel défiera ensuite le champion en titre Naples qui a tremblé début décembre pour éliminer cagliari (1-1, 9 tàb à 8).