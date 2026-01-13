  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coupe d’Italie L’AS Rome mord la poussière à domicile

Gregoire Galley

13.1.2026

L'AS Rome a chuté mardi en 8e de finale de la Coupe d'Italie en s'inclinant face à Torino (3-2) devant son public malgré un but d'un prodige de 16 ans, Antonio Arena.

Mario Hermoso et la Roma ont perdu contre Torino.
Mario Hermoso et la Roma ont perdu contre Torino.
IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse

13.01.2026, 23:12

Menée depuis la 35e minute, la Roma a égalisé au retour des vestiaires grâce à Mario Hermoso (46e), mais le Torino a repris l'avantage, cette fois définitivement, grâce à Che Adams pour son deuxième but de la soirée.

Gian Piero Gasperini a alors décidé de lancer Antonio Arena, un avant-centre né en Australie qui représente l'Italie dans les sélections de jeunes depuis 2025.

Pour ses grands débuts sous le maillot de la Roma, Arena a fait exploser le Stade olympique en égalisant de la tête sur son premier ballon (82e). Mais la joie des tifosi romains a été de courte durée: Emirhan İlkhan a redonné l'avantage au Torino, cette fois définitivement (90e).

En quarts de finale dans un mois, le Torino aura fort à faire puisqu'il défiera à San Siro l'Inter Milan, actuel leader du Championnat d'Italie qui a surclassé (5-1) Venise, dernier pensionnaire de 2e division en lice.

Cette élimination de la Roma confirme ses difficultés du moment. Les Giallorossi, passés briévement en tête de la Serie A après la 12e journée, ont perdu quatre de leurs huit derniers matches de championnat.

Le dernier 8e de finale opposera mardi prochain la Fiorentina, relégable, à Côme qui rêce d'Europe. Le vainqueur de ce duel défiera ensuite le champion en titre Naples qui a tremblé début décembre pour éliminer cagliari (1-1, 9 tàb à 8).

Les plus lus

Le capitaine du navire «n'a rien fait» pour éviter l'accident
Jennifer Lopez ou la leçon ratée du vintage sur le tapis rouge
Crans-Montana : un juriste suisse pris à partie en direct à la télévision italienne
Credit Suisse condamné à verser plus de 900'000 euros à une ex-salariée
Trump filmé faisant un doigt d'honneur pendant une visite d'usine
Des manifestations contre le régime iranien à Berne et Zurich