Football Lausanne accueille Astana au 3e tour qualificatif

ATS

7.8.2025 - 04:16

Après avoir éliminé le Vardar Skopje, Lausanne veut poursuivre son aventure européenne face à Astana.
ATS

Lausanne dispute le match aller du 3e tour qualificatif de la Conference League jeudi à la Tuilière (20h15). Les Vaudois font face à un habitué des rencontres européennes, le FK Astana.

Keystone-SDA

07.08.2025, 04:16

La tâche s'annonce sans doute plus ardue que face au Vardar Skopje, que le LS a écarté au 2e tour. Après leur défaite 2-1 en Macédoine du Nord, les hommes de Peter Zeidler n'ont pas douté devant leur public en s'imposant 5-0 pour leur premier match européen à domicile depuis 2010.

Le FK Astana a lui éliminé le modeste club moldave du Zimbru Chisinau au tour précédent (3-1 sur l'ensemble des deux matches). Mais les Kazakhs disposent surtout d'un pedigree bien plus étoffé que le LS sur la scène continentale ces dernières saisons. Ils disputent chaque été depuis 2013 des matches de qualification et ont participé aux deux dernières phases de groupes et de ligue de la Conference League.

Lugano pour une revanche

Reversé en Conference League après son élimination au 2e tour qualificatif de l'Europa League, Lugano accueille pour sa part les Slovènes du NK Celje jeudi à Thoune (20h30). Les Tessinois ont soif de revanche face à cette équipe qui les avait éliminés en 8es de finale de cette même compétition en mars.

