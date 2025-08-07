  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Conference League Lausanne domine Astana et fait un bon pas vers les play-off

ATS

7.8.2025 - 22:15

Lausanne a fait un bon pas vers les play-off de la Conference League. Les Vaudois ont battu le FC Astana 3-1 lors du match aller du 3e tour qualificatif.

Keystone-SDA

07.08.2025, 22:15

07.08.2025, 22:41

Avant d'avaler les 5500 kilomètres qui séparent la ville olympique de la capitale kazakhe, les Vaudois espéraient pouvoir sur un petit matelas. Mais pour cela, il fallait que les joueurs de Peter Zeidler marquent des buts.

Ce qu'ils ont fait dès la 24e grâce à Roche. Mieux, les Lausannois ont doublé la mise juste avant la mi-temps. Kaly Sène a profité d'une erreur de la défense adverse pour piquer le ballon dans le but.

Le LS a cependant eu très chaud en deuxième période lorsqu'Astana a trouvé le poteau et que le montant a gentiment redonné le ballon au portier Letica. Mais heureusement, les «Bleu et blanc» ont pu inscrire le 3-0 à la 72e. Le centre de Poaty a trouvé Ajdini qui a vu le ballon lui rebondir sur le tibia.

Ajdini aurait pu mettre son équipe définitivement à l'abri quelques minutes plus tard, mais l'attaquant du Kosovo a trop ouvert son pied.

Pire, à la 91e, c'est un coup de canon de Basic, heureux de ne pas avoir été expulsé en début de match, qui a permis à Astana de rentrer au Kazakhstan avec seulement deux buts de retard.

Europa League. Servette en crise : les Grenat essuient un quatrième revers consécutif

Europa LeagueServette en crise : les Grenat essuient un quatrième revers consécutif

Lugano fessé

Tout le contraire de Lugano qui a connu une sévère désillusion en se faisant fesser par Celje 5-0 à Thoune au même stade que les Vaudois. Décidément, les Slovènes ne conviennent pas aux Tessinois. Ils avaient en effet éliminé les Bianconeri en mars dernier au stade des huitièmes de finale de cette même Conference League.

Comme la saison passée, les Tessinois ont commis trop d'erreurs et ont accordé non pas un, mais deux penalties transformés par Kovacevic.

Les plus lus

Tempête politique après «l'échec très clair»: pluie de critiques contre Keller-Sutter et Parmelin
Les deux grandes cibles de Trump s’organisent contre la pression US
Une grosse intervention policière a eu lieu devant l'UBS
Le patron des arbitres l’affirme : «Cela n'aurait pas dû se produire»
France : des agriculteurs aspergent des campeurs avec du purin !
La stratégie de Netanyahu: prendre Gaza sans la gouverner