Le Lausanne-Sport dispute le match aller du 3e tour qualificatif de la Conference League jeudi à la Tuilière (20h15). Les hommes de Peter Zeidler font face à un habitué des rencontres européennes, le FK Astana.

La tâche s'annonce sans doute plus ardue que face au Vardar Skopje, que le LS a écarté au 2e tour. Après leur défaite 2-1 en Macédoine du Nord, les Lausannois n'ont pas douté devant leur public en s'imposant 5-0 pour leur premier match européen à domicile depuis 2010.

Le FK Astana a lui éliminé le modeste club moldave du Zimbru Chisinau au tour précédent (3-1 sur l'ensemble des deux matches). Mais les Kazakhs disposent surtout d'un pedigree bien plus étoffé que le LS sur la scène continentale ces dernières saisons. Ils disputent chaque été depuis 2013 des matches de qualification et ont participé aux deux dernières phases de groupes et de ligue de la Conference League.

Sans Diakité

Le club vaudois a en outre trébuché dimanche sur la pelouse du promu Thoune pour son deuxième match de Super League (défaite 2-1). Et il devra se passer du Malien Gaoussou Diakité, révélation de ce début de saison et suspendu après ses deux cartons jaunes récoltés contre Skopje.

Le LS est encore loin de la phase de ligue de la C4, puisque même s'il sortait vainqueur de la double confrontation jeudi prochain à Astana, il devrait encore franchir les barrages. Mais une bonne performance face aux Kazakhs à la Tuilière donnerait déjà aux Lausannois un peu plus de crédit sur la scène continentale.

Lugano pour une revanche

Reversé en Conference League après son élimination au 2e tour qualificatif de l'Europa League, Lugano accueille pour sa part les Slovènes du NK Celje jeudi à Thoune (20h30). Les Tessinois ont soif de revanche face à cette équipe qui les avait éliminés en 8es de finale de cette même compétition en mars.

