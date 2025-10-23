  1. Clients Privés
Conference League Lausanne ramène une deuxième victoire de Malte

ATS

23.10.2025 - 23:02

Le Lausanne-Sport a signé une deuxième victoire en deux matches de Conference League. Les Vaudois se sont imposés 1-0 jeudi soir à Malte, face aux Hamrun Spartans.

Deuxième victoire pour Lausanne face aux Hamrun Spartans.
Deuxième victoire pour Lausanne face aux Hamrun Spartans.
EPA

Keystone-SDA

23.10.2025, 23:02

Un but du jeune attaquant Gaoussou Diakité (20 ans) a suffi au bonheur du LS sur l'île de la Méditerrannée. Le talentueux Malien prêté par le RB Salzbourg a débloqué la situation à la 38e, d'un tir enroulé du pied droit qui a surpris le gardien maltais Henry Bonello.

Ce dernier avait retardé l'échéance lors d'une première mi-temps largement dominée par les joueurs de Peter Zeidler. Theo Bair, d'un extérieur du droit (26e), et Nathan Butler-Odeyeji, préféré à Beyatt Lekoueiry en soutien du duo d'attaquants lausannois (31e), avaient tous deux buté sur le cerbère des Spartiates.

Dans l'ambiance chaleureuse du stade national Ta' Qali, l'enceinte dans laquelle joue la sélection maltaise, le LS s'est toutefois fait plusieurs frayeurs. Karlo Letica a dû sortir le grand jeu avant l'ouverture du score de Diakité pour détourner une frappe de Saliou Thoune, un attaquant passé par Yverdon-Sport (2022-23).

En deuxième mi-temps, Hamrun s'est encore montré dangereux via N'Dri Koffi (69e) et Letica était tout heureux de voir le ballon fuir hors de son cadre. Les Lausannois peuvent donc s'estimer plus qu'heureux de ramener les trois points de leur premier déplacement dans cette phase de ligue.

En bonne position

Avec déjà six points au compteur, le LS est en excellente position pour terminer dans les 24 premiers du classement, synonyme de qualification pour la phase à élimination directe. L'année dernière, le 24e avait terminé avec 7 unités et obtenu sa place pour les barrages.

Une troisième victoire consécutive le 6 novembre à la Tuilière face aux Chypriotes de l'Omonia Nicosie assurerait donc pratiquement au LS un printemps européen. Une réalité qui ne paraissait pas vraiment évidente après la défaite 2-1 à Skopje au match aller du 2e tour qualificatif...

