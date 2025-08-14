Les joueurs du Lausanne-Sport espèrent pouvoir célébrer cet après-midi à Astana ATS

Trois clubs suisses sont engagés aujourd'hui au 3e tour retour des qualifications pour les Coupes d'Europe. Le Lausanne-Sport est le mieux placé pour atteindre les play-off.

L'équipe dirigée par Peter Zeidler ouvrira les feux dès 16h00 à Astana en Conference League. Les Vaudois, qui ont rejoint la capitale du Kazakhstan en charter (sept heures de vol) ont gagné 3-1 lors du match aller. Ils semblent avoir les moyens de franchir cet obstacle, et ce d'autant plus qu'ils pourront aligner Gaoussou Diakité, qui était suspendu lors du premier duel contre les Kazakhs.

Les deux autres équipes helvétiques sont bien plus mal engagées. Servette, qui se rendra à Utrecht dès 20h00 en Europa League, a été battu 3-1 chez lui par les Néerlandais il y a une semaine.

Besoin d'un petit miracle

Pour sa première sur le banc grenat, Jocelyn Gourvennec aura donc besoin d'un petit miracle pour renverser la situation. En cas d'élimination, les Genevois seraient reversés en play-off de Conference League où ils se mesureraient au Panathinaikos Athènes ou au Shakhtar Donetsk.

En Conference League, aussi à 20h00, Lugano tentera de sauver l'honneur ou ce qu'il en reste en Slovénie contre Celje après avoir été écrasé 5-0 au match aller à Thoune. Les espoirs tessinois de passer ce tour sont quasi nuls, même si les bianconeri ont signé leur premier succès de la saison dimanche en Super League contre Bâle.