Lautaro Martinez, auteur du but de la qualification de l'Argentine dans le temps additionnel, n'a pas pu contenir son émotion en confiant avoir «rêvé» de marquer contre l'Angleterre en demi-finale du Mondial-2026 (2-1) mercredi.

L'Argentine défendra son titre Lautaro Martinez, héros bouleversé : «J'ai toujours rêvé de mettre ce but»

«J'en ai rêvé. J'ai dit à Alexis (Mac Allister) que j'allais marquer», a déclaré l'attaquant entré en à la 81e et buteur à la 90+2e minute. «Sur le banc, j'ai dit à Facu(ndo) Medina que j'allais entrer et marquer», a-t-il assuré.

Après seulement onze minutes sur le terrain, l'attaquant de l'Inter Milan a repris de la tête un centre parfait de Lionel Messi pour marquer le 2e but argentin et renverser les Three Lions à Atlanta.

«Depuis que mon père m'a acheté ma première paire de crampons, j'ai toujours rêvé de mettre ce but», s'est souvenu Martinez en pleurs.

😳 Les larmes de Lautaro Martinez après le but victorieux et la qualification de l'Argentine contre l'Angleterre !#beINFWC2026 pic.twitter.com/8yjnPnhkL5 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 15, 2026

«Cette équipe continue de montrer de quel bois elle est faite», a-t-il ajouté, après avoir analysé l'avantage que l'Angleterre avait donné à l'Albiceleste en se retranchant dans son camp après avoir ouvert le score par Anthony Gordon.

«Ils se sont fatigués. Ils ont pressé pendant 60 minutes et ils ont arrêté quand ils ont marqué», a estimé Lautaro Martinez. «Ils ont recruté et ça nous a donné de la tranquilité pour avoir le ballon, le terrain s'est agrandi.»