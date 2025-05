L'automobiliste qui a foncé dans la foule lundi soir lors de la parade célébrant la victoire de Liverpool en championnat d'Angleterre a été inculpé. Sept chefs d'accusation ont été retenus contre lui, a annoncé la police.

Keystone-SDA ATS

Paul Doyle (53 ans) comparaîtra vendredi à Liverpool, inculpé notamment pour conduite dangereuse et blessures graves volontaires, a précisé la représentante de la police locale Jenny Sims lors d'une conférence de presse. Elle a rappelé que 79 personnes avaient été blessées, dont plusieurs enfants.

Ce Britannique avait initialement été placé en garde à vue pour «tentative de meurtre» et «conduite sous l'emprise de drogues», mais la police n'en a pas fait mention jeudi lors de l'énoncé des chefs d'accusation. Père de trois garçons, Doyle travaille dans l'informatique et est un ancien Marine, qui a selon ses réseaux sociaux participé à des triathlons, escaladé le Kilimandjaro et voyagé au Japon, en Inde et aux îles Fidji, selon le quotidien The Times.

Paul Doyle, qui vit avec sa famille en banlieue de Liverpool, avait été arrêté peu après avoir percuté la foule rassemblée dans le centre de Liverpool pour cette parade de victoire, transformant une journée de célébration en scène de chaos. Selon les premiers éléments de l'enquête, il a suivi une ambulance qui se frayait un passage dans la foule.

Sa voiture a été cernée par des personnes en colère. Il a alors reculé et accéléré heurtant des gens des deux côtés de la rue. La police avait rapidement exclu la piste terroriste, et prolongé sa garde à vue le temps de l'interroger.