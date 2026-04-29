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Football LdC: L'Atlético accueille Arsenal

ATS

29.4.2026 - 04:00

L'Atletico Madrid de Diego Simeone défie Arsenal en demi-finale de C1
L'Atletico Madrid de Diego Simeone défie Arsenal en demi-finale de C1
ATS

La deuxième demi-finale aller de la Ligue des champions figure au menu de la soirée de mercredi. Arsenal se déplace à Madrid pour y défier le toujours solide Atlético dès 21h.

Keystone-SDA

29.04.2026, 04:00

Impressionnants durant la phase de ligue de cette compétition avec ses huit succès en huit matches, les Gunners ont perdu de leur superbe depuis plusieurs semaines. Leur 1re place en Premier League ne tient d'ailleurs plus qu'à un fil, leur avant sur Manchester City – qui a un match en retard – ayant fondu jusqu'à 3 points.

La troupe de Mikel Arteta a d'ailleurs souffert pour sortir le Sporting en quart de finale. Les Londoniens ont fait la différence grâce au seul but inscrit par Kai Havertz dans les arrêts de jeu du match aller au Portugal, avant de se contenter d'un nul 0-0 au retour en Angleterre.

L'Atlético Madrid n'a pour sa part plus rien à espérer en Liga espagnole avec 25 longueurs de retard sur le FC Barcelone. Battus aux tirs au but en finale de la Coupe du Roy par la Real Sociedad dix jours plus tôt, les Colchoneros ont la rage à l'heure d'aborder cette demi-finale.

Les hommes du coach Diego Simeone ont les moyens d'offrir à leur club une quatrième finale de Ligue des champions, dix ans après la dernière perdue aux tirs au but face aux voisins du Real. En quête d'un premier sacre en C1, ils ont d'ailleurs démontré tout leur savoir-faire en quart de finale parfaitement face au Barça.

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