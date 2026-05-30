Champions de France, les joueurs du PSG espèrent remporter une 2e Ligue des champions d'affilée ce samedi. ATS

Le Paris SG a l'opportunité de marquer l'histoire en remportant un deuxième titre d'affilée en Ligue des champions samedi contre Arsenal à Budapest.

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L'équipe de Luis Enrique peut instaurer une domination durable sur le continent européen, comme aucun club français avant lui.

Les Marseillais aiment répéter «A jamais les premiers» en référence à leur sacre de 1993, les Parisiens adoreraient leur répliquer qu'ils ont gagné deux fois, eux. Le faire deux fois d'affilée, seul le Real Madrid l'a réussi dans l'ère moderne de la Ligue des champions, avec même trois titres de 2016 à 2018 sous la houlette de Zinédine Zidane.

Paris et ses 17'000 supporters pénètreront dans la Puskas Arena avec le souvenir ému de leur épopée de 2025, conclue par une démonstration face à l'Inter Milan (5-0) à Munich. Ils sont d'ailleurs retournés en Bavière début mai pour les demi-finales et ont pu y déceler les promesses d'un nouveau titre (1-1 après le 5-4 spectaculaire du match aller).

Le PSG en favori

Ils s'avancent désormais en légers favoris contre Arsenal, qui court toujours après une première Ligue des champions, 20 ans après la finale perdue contre le FC Barcelone. Et ce d'autant que l'infirmerie est vide, avec le retour du Ballon d'or français Ousmane Dembélé (mollet) et du latéral marocain Achraf Hakimi (cuisse).

Les hommes de Mikel Arteta s'appuieront sur la confiance engrangée avec leur récent titre de champion d'Angleterre, dûment fêté, mais aussi sur leur constance en C1, eux qui ont fini premiers de la phase de ligue. «Il faut transformer cette émotion en une vague d'espoir et d'envie de remporter la Ligue des champions», a confié l'entraîneur espagnol dans un entretien à Marca.