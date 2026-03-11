  1. Clients Privés
Football Ldc: PSG-Chelsea et Real-City en tête d'affiche des huitièmes

ATS

11.3.2026 - 04:00

Ldc: PSG-Chelsea et Real-City en tête d'affiche des huitièmes - Gallery. Bradley Barcola et les siens doivent marquer les esprits lors du 8e de finale aller à domicile face à Chelsea.

Bradley Barcola et les siens doivent marquer les esprits lors du 8e de finale aller à domicile face à Chelsea.

Photo: ATS

Ldc: PSG-Chelsea et Real-City en tête d'affiche des huitièmes - Gallery. Alvaro Arbeola est sous pression sur le banc du Real Madrid, alors que le club merengue est distancé par le Barça en championnat.

Alvaro Arbeola est sous pression sur le banc du Real Madrid, alors que le club merengue est distancé par le Barça en championnat.

Photo: ATS

Ldc: PSG-Chelsea et Real-City en tête d'affiche des huitièmes - Gallery. Mikel Arteta et les Gunners ont l'occasion de se mettre à l'abri dès mercredi face au Bayer Leverkusen.

Mikel Arteta et les Gunners ont l'occasion de se mettre à l'abri dès mercredi face au Bayer Leverkusen.

Photo: ATS

Le PSG, tenant du titre, fait face aux Blues de Chelsea ce mercredi (21h00) lors des 8es de finale aller de la Ligue des champions. Le duel Real Madrid – Manchester City promet aussi d'être explosif.

Keystone-SDA

11.03.2026, 04:00

Le champion d'Europe, moins impérial cette saison, aura à coeur d'effacer sa défaite face aux Blues l'été dernier au MetLife Stadium dans le New Jersey (3-0) qui l'avait empêché de glaner la première édition de la Coupe du monde des clubs nouvelle formule aux Etats-Unis, le seul trophée ayant échappé à sa razzia en 2025.

Le PSG, battu par Monaco en championnat le week-end dernier à domicile (3-1) et qui ne parvient pas à décrocher Lens au classement de Ligue 1, doit prendre un départ canon mercredi sur sa pelouse avant de se rendre la semaine prochaine à Stamford Bridge, l'antre des Londoniens pour le huitième retour.

Le Real sans Mbappé

Pas épargné par les blessures non plus, celle de sa star Kylian Mbappé en premier lieu, le Real Madrid, détenteur du record de titres en Ligue des champions (15), affronte le Manchester City de Pep Guardiola pour la cinquième saison consécutive en matches à élimination directe en Ligue des champions.

Aux Citizens de profiter de cette absence de marque, eux qui sont pour le moment largement distancés par le leader Arsenal dans la course au titre en Angleterre. Les Gunners seront de leur côté en Allemagne(18h45) pour prendre l'avantage face à un Bayer Leverkusen qui traverse une passe difficile, avec un seul match remporté lors de ses cinq dernières sorties.

Le dernier huitième mercredi oppose deux équipes que l'on n'attendait pas forcément à ce stade de la compétition: le Sporting Portugal, qualifié directement parmi les huit meilleures équipes de la phase de ligue, face au petit Poucet norvégien Bodo/Glimt, brillant tombeur en barrage de l'Inter Milan, finaliste du tournoi l'an passé.

